Из центра Галактики исходит странный сигнал, который включается и выключается случайным образом

Многие типы звезд излучают переменный свет в электромагнитном спектре. Благодаря огромным достижениям в радиоастрономии изучение переменных или переходных объектов в радиоволнах стало огромной областью исследований, помогающей нам раскрыть секреты Вселенной. Пульсары, сверхновые, вспыхивающие звезды и быстрые радиовсплески — это все типы астрономических объектов, яркость которых варьируется.

«Сначала мы думали, что это может быть пульсар — очень плотный тип вращающейся мертвой звезды — или тип звезды, излучающей огромные солнечные вспышки. Но сигналы от этого нового источника не соответствуют тому, что мы ожидаем от этих типов объектов», — отмечает Ван.

Ван и международная группа ученых из Австралии, Германии, США, Канады, Южной Африки, Испании и Франции обнаружила сигналы с помощью радиотелескопа ASKAP CSIRO в Западной Австралии. Последующие наблюдения проводились с помощью телескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории. ASKAP представляет собой комплекс из 36 антенн диаметром 12 метров каждая, объединенных в один радиоинтерферометр.