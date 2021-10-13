Из центра Галактики исходит странный сигнал, который включается и выключается случайным образом
Астрономы обнаружили необычные сигналы, исходящие со стороны центра Млечного Пути. Обнаруженные радиоволны не соответствуют ни одной из известных на сегодня схем переменного радиоисточника и могут указывать на новый класс звездных объектов, пишут исследователи из Сиднейского университета.
Многие типы звезд излучают переменный свет в электромагнитном спектре. Благодаря огромным достижениям в радиоастрономии изучение переменных или переходных объектов в радиоволнах стало огромной областью исследований, помогающей нам раскрыть секреты Вселенной. Пульсары, сверхновые, вспыхивающие звезды и быстрые радиовсплески — это все типы астрономических объектов, яркость которых варьируется.
«Сначала мы думали, что это может быть пульсар — очень плотный тип вращающейся мертвой звезды — или тип звезды, излучающей огромные солнечные вспышки. Но сигналы от этого нового источника не соответствуют тому, что мы ожидаем от этих типов объектов», — отмечает Ван.
Ван и международная группа ученых из Австралии, Германии, США, Канады, Южной Африки, Испании и Франции обнаружила сигналы с помощью радиотелескопа ASKAP CSIRO в Западной Австралии. Последующие наблюдения проводились с помощью телескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории. ASKAP представляет собой комплекс из 36 антенн диаметром 12 метров каждая, объединенных в один радиоинтерферометр.
После обнаружения шести радиосигналов от источника в течение девяти месяцев в 2020 году астрономы попытались найти объект в видимом свете, но безуспешно. Затем они обратились к радиотелескопу Паркса в Новом Южном Уэльсе, но также не смогли обнаружить источник.
«Затем мы попробовали более чувствительный радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке. Поскольку сигнал был прерывистым, мы наблюдали его в течение 15 минут каждые несколько недель, надеясь, что увидим его снова. К счастью, сигнал вернулся, но мы обнаружили, что поведение источника резко изменилось — он исчез за один день, хотя в наших предыдущих наблюдениях ASKAP сигнал длился несколько недель», — рассказала Мёрфи.
Пока объяснить природу сигнала, условно названного транзиентным радиоисточником, ученые не смогли. По словам Мёрфи, информация, которой располагают ученые, имеет некоторые параллели с другим появляющимся классом загадочных объектов, известных как радиопереходные процессы в Галактическом центре, но есть и отличия.
Ученые планируют пристально следить за объектом, чтобы найти больше подсказок относительно того, что это может быть.
«В течение следующего десятилетия в эксплуатацию будет запущен трансконтинентальный радиотелескоп Square Kilometer Array (SKA). Он сможет каждый день составлять точные карты неба. Мы ожидаем, что мощность этого телескопа поможет нам разгадать загадки, подобные этому последнему открытию», — заключает Мёрфи.