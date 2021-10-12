Из далекого космоса исходят загадочные радиосигналы. Появилась новая версия, откуда они взялись
Астрономы засекли странные радиосигналы, которые могут исходить от «невидимых» планет. Их модели предполагают, что некоторые из сигналов могут быть получены посредством взаимодействия между магнитными полями планет и их родительскими звездами – и это может быть абсолютно новый способ обнаруживать такие планеты.
На данный момент было обнаружено более 4500 экзопланет, вращающихся вокруг других звезд. Большинство из них «попадаются» ученым с помощью метода транзита, который основан на том, что свет от звезды слегка тускнеет, когда планета проходит перед ней.
Еще один способ обнаружить экзопланету – метод Доплера, или доплеровская спектроскопия – основан на спектрометрическом измерении радиальной скорости звезды. Еще менее распространены: метод, основанный на выявлении изменений в регулярности импульсов пульсаров, метод, учитывающий изменения орбитальной фазы отраженного света звезды, а также гравитационное микролинзирование и прямое наблюдение.
Теперь астрономы, возможно, открыли новый метод обнаружения экзопланет. Исследователи из нидерландского института ASTRON, национальной обсерватории Нидерландов, и Университета Квинсленда в Австралии экспериментировали с обнаружением планет с помощью радиоволн, фиксируемых телескопом Low Frequency Array (LOFAR).
Этот инструмент представляет собой сеть интерферометрических решеток из радиотелескопов, распределенных по Европе. Он предназначен для астрономических наблюдений на низких радиочастотах от 10 до 240 МГц.
Команда наблюдала за красными карликами, небольшими звездами с сильной магнитной активностью, которая вызывает вспышки и радиоизлучение. Обнаружение этих звезд было само по себе достижением, потому что на больших расстояниях от Земли космос становится довольно «шумным», и сложно различить отдельные объекты. Но повышенная чувствительность LOFAR позволила астрономам обнаружить 19 красных карликов.
Из них четыре оказались особенно интригующими – это старые звезды с пониженной магнитной активностью. Такие звезды вовсе не должны были появляться в обзоре! Тогда астрономы смоделировали, что могло создавать радиосигналы от звезд, и лучшим объяснением стало наличие на их орбитах планет.
Звезды испускают огромное количество материала и заряженных частиц, которые в совокупности называются звездным ветром. Когда этот материал взаимодействует с магнитным полем планет, он может вызывать полярные сияния и радиоволны, особенно если планета выбрасывает в космос свой собственный материал. Такое взаимодействие можно наблюдать в нашей солнечной системе между Юпитером и его спутником Ио.
Ученый отметил, что его команда занимается поиском обитаемых экзопланет. «Я действительно думаю, что там есть жизнь. Я бы не стал выполнять эту работу, если бы не думал, что у нее есть реальная перспектива», – заявил он.
На данный момент существование планет вокруг исследуемых красных карликов еще не подтверждено, но будущие радиотелескопы могут быть достаточно чувствительными, чтобы подтвердить открытие, и в таком случае эта техника присоединится к уже существующему списку методик для обнаружения экзопланет.
Кстати, вы знаете, что такое экзопланеты?
Планеты, у которых есть подобный экзоскелету каркас
А вот и нет :)
Любые планеты за пределами Солнечной системы
Браво!
Планеты, на которых теоретически возможна жизнь
А вот и нет :)
Планеты, находящиеся в зоне обитания своей звезды и похожие на Землю