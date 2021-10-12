Из далекого космоса исходят загадочные радиосигналы. Появилась новая версия, откуда они взялись

Астрономы засекли странные радиосигналы, которые могут исходить от «невидимых» планет. Их модели предполагают, что некоторые из сигналов могут быть получены посредством взаимодействия между магнитными полями планет и их родительскими звездами – и это может быть абсолютно новый способ обнаруживать такие планеты.

На данный момент было обнаружено более 4500 экзопланет, вращающихся вокруг других звезд. Большинство из них «попадаются» ученым с помощью метода транзита, который основан на том, что свет от звезды слегка тускнеет, когда планета проходит перед ней.

Еще один способ обнаружить экзопланету – метод Доплера, или доплеровская спектроскопия – основан на спектрометрическом измерении радиальной скорости звезды. Еще менее распространены: метод, основанный на выявлении изменений в регулярности импульсов пульсаров, метод, учитывающий изменения орбитальной фазы отраженного света звезды, а также гравитационное микролинзирование и прямое наблюдение.

Теперь астрономы, возможно, открыли новый метод обнаружения экзопланет. Исследователи из нидерландского института ASTRON, национальной обсерватории Нидерландов, и Университета Квинсленда в Австралии экспериментировали с обнаружением планет с помощью радиоволн, фиксируемых телескопом Low Frequency Array (LOFAR).

Этот инструмент представляет собой сеть интерферометрических решеток из радиотелескопов, распределенных по Европе. Он предназначен для астрономических наблюдений на низких радиочастотах от 10 до 240 МГц.