Из галактики в созвездии Водолея пропала звезда. Возможно, она провалилась в черную дыру

Между 2001 и 2011 годами различные группы астрономов изучали загадочную массивную звезду, расположенную в галактике Kinman Dwarf, и их наблюдения показали, что она находится на поздней стадии своего развития. Эндрю Аллан из Тринити-колледжа в Дублине и его коллеги из Ирландии, Чили и США намеревались больше узнать о том, как сверхмассивные звезды заканчивают свою жизнь, и объект из Kinman Dwarf казался идеальной целью.

Но когда они направили Очень Большой Телескоп Европейской южной обсерватории (VLT ESO) на далекую галактику, интересующей их звезды там не оказалось. По словам Аллана, они были крайне «удивлены, узнав, что звезда просто исчезла».

Расположенная на расстоянии около 75 миллионов световых лет от Земли в созвездии Водолея, галактика Kinman Dwarf находится слишком далеко, чтобы увидеть ее отдельные звезды, но астрономы могут обнаружить сигнатуры некоторых из них. Свет от галактики указывал, что в ней находится яркая голубая переменная, примерно в 2,5 миллиона раз ярче Солнца.

Звезды этого типа нестабильны, и время от времени демонстрируют резкие сдвиги в спектре и яркости. Даже с учетом этих изменений яркие голубые переменные оставляют определенные следы, которые ученые могут определить, однако они отсутствовали в данных, собранных командой в 2019 году. Именно это заставило исследователей задуматься о том, что случилось со звездой.