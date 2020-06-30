Из галактики в созвездии Водолея пропала звезда. Возможно, она провалилась в черную дыру

Между 2001 и 2011 годами различные группы астрономов изучали загадочную массивную звезду, расположенную в галактике Kinman Dwarf, и их наблюдения показали, что она находится на поздней стадии своего развития. Эндрю Аллан из Тринити-колледжа в Дублине и его коллеги из Ирландии, Чили и США намеревались больше узнать о том, как сверхмассивные звезды заканчивают свою жизнь, и объект из Kinman Dwarf казался идеальной целью.
Но когда они направили Очень Большой Телескоп Европейской южной обсерватории (VLT ESO) на далекую галактику, интересующей их звезды там не оказалось. По словам Аллана, они были крайне «удивлены, узнав, что звезда просто исчезла».
Расположенная на расстоянии около 75 миллионов световых лет от Земли в созвездии Водолея, галактика Kinman Dwarf находится слишком далеко, чтобы увидеть ее отдельные звезды, но астрономы могут обнаружить сигнатуры некоторых из них. Свет от галактики указывал, что в ней находится яркая голубая переменная, примерно в 2,5 миллиона раз ярче Солнца.
Звезды этого типа нестабильны, и время от времени демонстрируют резкие сдвиги в спектре и яркости. Даже с учетом этих изменений яркие голубые переменные оставляют определенные следы, которые ученые могут определить, однако они отсутствовали в данных, собранных командой в 2019 году. Именно это заставило исследователей задуматься о том, что случилось со звездой.
Исследователи перепроверили свои данные, используя различные инструменты, но результат остался тем же — звезда пропала. Тогда группа обратилась к архивным данным ESO, полученным в 2002 и 2009 годах.
«Сравнение спектров UVES высокого разрешения 2002 года с нашими наблюдениями, полученными в 2019 году, с новейшим спектрографом ESO ESPRESSO с высоким разрешением было особенно показательным как с астрономической, так и с инструментальной точки зрения», говорит — Андреа Мехнер, соавтор исследования.
Старые данные указывали на то, что звезда в Kinman Dwarf могла переживать период сильной вспышки, который, вероятно, закончился после 2011 года. Основываясь на своих наблюдениях и моделях, астрономы предложили два объяснения исчезновения звезды.
Согласно первой версии, вспышка привела к превращению яркой голубой переменной в менее яркий объект, который к тому же мог быть частично скрыт газом и пылью. Второе объяснение состоит в том, что звезда провалилась в черную дыру, не вызвав взрыва сверхновой. Исследователи отмечают, что подтверждение второй версии стало бы неординарным событием.
Дальнейшие исследования необходимы, чтобы подтвердить, какая судьба постигла эту звезду. В 2025 году должен начать работу строящийся Чрезвычайно Большой Телескоп ESO (ELT). Он сможет «разглядеть» отдельные звезды в отдаленных галактиках, таких как Kinman Dwarf, помогая разгадывать космические загадки, подобные этой.
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