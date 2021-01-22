Измерена глубина самого большого метанового моря на Титане
У Земли и Титана, крупнейшего спутника Сатурна, есть некоторые сходные черты. Это единственные тела в Солнечной системе с плотной атмосферой, состоящей в основном из азота, и единственные тела, для которых доказано существование стабильной жидкости на поверхности.
Однако моря, озера и реки на Титане состоят не из воды, а из жидких метана, этана, пропана и нескольких других газов, которые при температуре около -179,5 °C на поверхности спутника и при атмосфере почти 150 кПа переходят в жидкое состояние.
Глубины морей Титана с 2013 по 2017 год исследовал космический корабль NASA «Кассини» с помощью специального инструмента — высотомера RADAR. С тех пор глубина и состав каждого моря были определены, за исключением самого большого водоема на небесном теле — моря Кракена. Это море не только носит громкое имя мифического морского чудовища, но и содержит около 80% жидкости на поверхности всей луны Сатурна, говорит ведущий автор исследования Валерио Поджиали.
По результатам последних вычислений оказалось, что глубина моря Кракена вблизи его центра оказалась около 300 метров. Удивительно, но в жидкости моря Кракена преобладал метан, как и в близлежащем море Лигеи, втором по величине водоеме Титана.
Ранее ученые предполагали, что Кракен может быть более богатым этаном, как из-за своего размера, так и из-за того, что он простирается до более низких широт луны. Наблюдение за тем, что жидкий состав не сильно отличается от других северных морей, является важным открытием, которое поможет в оценке моделей гидрологической системы земного типа Титана.
По словам Поджиали, солнечный свет — примерно в 100 раз менее интенсивный, чем на Земле — постоянно преобразует метан в атмосфере Титана в этан. Это означает, что примерно через 10 миллионов лет этот процесс полностью истощит наземные запасы метана на небесном теле. Ученый отмечает, что Титан, возможно, представляет собой модельную среду ранней атмосферы Земли.
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