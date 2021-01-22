Измерена глубина самого большого метанового моря на Титане

У Земли и Титана, крупнейшего спутника Сатурна, есть некоторые сходные черты. Это единственные тела в Солнечной системе с плотной атмосферой, состоящей в основном из азота, и единственные тела, для которых доказано существование стабильной жидкости на поверхности.

Однако моря, озера и реки на Титане состоят не из воды, а из жидких метана, этана, пропана и нескольких других газов, которые при температуре около -179,5 °C на поверхности спутника и при атмосфере почти 150 кПа переходят в жидкое состояние.

Глубины морей Титана с 2013 по 2017 год исследовал космический корабль NASA «Кассини» с помощью специального инструмента — высотомера RADAR. С тех пор глубина и состав каждого моря были определены, за исключением самого большого водоема на небесном теле — моря Кракена. Это море не только носит громкое имя мифического морского чудовища, но и содержит около 80% жидкости на поверхности всей луны Сатурна, говорит ведущий автор исследования Валерио Поджиали.