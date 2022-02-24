Извержение на Земле и в небе: фото дня от NASA

Фотограф поймал в объектив два эффектных явления.
На сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства существует рубрика «Фото дня»: самые яркие и интересные снимки иллюстрируют красоту окружающего нас мира. Среди них – работа астрофотографа Роберта Хауэлла, сумевшего поймать момент «извержения, которое одновременно произошло и на Земле, и в небе».
В кадр попало разноцветное северное сияние, оттеняющее гейзер Белый Купол в Йеллоустонском парке. Пространство над горизонтом украшено лентами зеленого свечения, а высоко в небе пылают красные полосы, усыпанные звездами. Передний план освещен Луной.
Aurora Over White Dome Geyser via @NASA https://t.co/tqYN5Medlu #AstronomyPicOfTheDay #nasa pic.twitter.com/xJ1I8hDooU— Astronomy Pictures (@PicturesNasa) February 20, 2022
В портфолио Хауэлла много космических (во всех смыслах) пейзажей. Эту съемку он тоже тщательно спланировал, дождавшись извержения гейзера. Сразу после полуночи тот выбросил струю воды и пара на высоту в несколько метров.
В Национальном парке Йеллоустоун находится примерно половина из всех известных гейзеров. Извержения Белого Купола происходят почти каждые 30 минут, а вот геомагнитная буря, породившая столь красочное сияние – явление не столь частое.
Узнайте секреты съемки ночного неба.
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