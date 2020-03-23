К Солнцу приближается комета ATLAS. Она может стать ярчайшей кометой последних 13 лет
В течение многих лет астрономы-любители ожидали, что яркая комета, которая будет видна невооруженным взглядом, пройдет мимо Земли. И, возможно, этот момент вскоре настанет.
Небесный объект, получивший обозначение C/2019 Y4, теперь более известен как ATLAS. Эта комета была обнаружена 28 декабря 2019 года с помощью Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) — роботизированной системы астрономических исследований и раннего обнаружения небольших околоземных объектов. Проект, состоящий из двух телескопов на Гавайских островах и финансируемый NASA, направлен на то, чтобы выявлять потенциально опасные для Земли небесные тела.
Когда астрономы впервые обнаружили C/2019 Y4, она была чрезвычайно тусклым объектом примерно 20-й звездной величины. Это приблизительно в 398 000 раз слабее яркости звезд, которые находятся на пороге видимости невооруженным взглядом. В то время комета находилась на расстоянии около 439 миллиона километров от Солнца.
По прогнозам астрономов, комета ATLAS пройдет перигелий 31 мая и будет находиться на расстоянии 37,8 миллионов километров от нашей звезды. Такое изменение расстояния от Солнца обычно приводит к тому, что кометы увеличивают свою яркость для земного наблюдателя на 11 звездные величин. В этом случае ATLAS можно было бы увидеть в небольшой телескоп или хороший бинокль, но не более того.
Однако на 17 марта комета ATLAS уже имела звездную величину +8,5, что в 600 раз ярче прогноза. Еще один фактор, вызывающий оптимизм у астрономов, заключается в том, что орбита ATLAS почти идентична орбите так называемой Большой кометы 1844 года. Ученые не исключают, что комета, наблюдаемая в XIX веке, являлась частью гораздо большей кометы, которая в далеком прошлом распалась на части, включая Большую комету 1844 года и ATLAS.
Однако эксперты отмечают, что ATLAS может не оправдать ожиданий. Она относится к типу долгопериодических комет — такие объекты имеют высокий шанс быть уничтоженными в момент приближения к Солнцу. Именно это произошло с кометой C/2012 S1 (ISON), которая могла стать самой яркой кометой первой половины XXI века, но распалась при прохождении перигелия.
Самой яркой кометой XXI века была C/2006 P1 (Макнота). Однако этот объект был хорошо виден только в южном полушарии. Жители северного полушария не видели Больших комет с 1996–1997 годов, когда на небосклоне можно было наблюдать невооруженным глазом сразу два грандиозных объекта — кометы Хякутаке и Хейла-Боппа.
Эксперты отмечают, что если ATLAS все-таки переживет приближение к Солнцу, ее яркость может быть сопоставима с яркостью Венеры на земном небосклоне.
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