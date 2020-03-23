К Солнцу приближается комета ATLAS. Она может стать ярчайшей кометой последних 13 лет

В течение многих лет астрономы-любители ожидали, что яркая комета, которая будет видна невооруженным взглядом, пройдет мимо Земли. И, возможно, этот момент вскоре настанет.

Небесный объект, получивший обозначение C/2019 Y4, теперь более известен как ATLAS. Эта комета была обнаружена 28 декабря 2019 года с помощью Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) — роботизированной системы астрономических исследований и раннего обнаружения небольших околоземных объектов. Проект, состоящий из двух телескопов на Гавайских островах и финансируемый NASA, направлен на то, чтобы выявлять потенциально опасные для Земли небесные тела.

Когда астрономы впервые обнаружили C/2019 Y4, она была чрезвычайно тусклым объектом примерно 20-й звездной величины. Это приблизительно в 398 000 раз слабее яркости звезд, которые находятся на пороге видимости невооруженным взглядом. В то время комета находилась на расстоянии около 439 миллиона километров от Солнца.