К Земле приближается ярчайшая комета года

К Земле приближается комета, которая обещает стать ярчайшей в этом году. Её называют Леонарда, или Leonard (C/2021 A1). 12 декабря 2021 года она пройдет в 35 миллионах километров от нашей планеты.

Ретроградную долгопериодическую комету открыл астроном Грег Леонард из обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне 3 января 2021 года. Она была обнаружена как крошечное пятно света 19-й звездной величины. Астрономы быстро подсчитали, что комета будет выброшена из Солнечной системы в какой-то момент после прохождения перигелия.

Астрономы обещают, что C/2021 A1 как минимум достигнет звездной величины 5,5 (+5,5ᵐ), что уже сделает ее видимой невооруженным взглядом в темном и свободном от светового загрязнения небе. Однако есть шансы, что комета Леонарда окажется еще ярче.