К Земле приближается ярчайшая комета года

К Земле приближается комета, которая обещает стать ярчайшей в этом году. Её называют Леонарда, или Leonard (C/2021 A1). 12 декабря 2021 года она пройдет в 35 миллионах километров от нашей планеты.
Ретроградную долгопериодическую комету открыл астроном Грег Леонард из обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне 3 января 2021 года. Она была обнаружена как крошечное пятно света 19-й звездной величины. Астрономы быстро подсчитали, что комета будет выброшена из Солнечной системы в какой-то момент после прохождения перигелия.
Астрономы обещают, что C/2021 A1 как минимум достигнет звездной величины 5,5 (+5,5ᵐ), что уже сделает ее видимой невооруженным взглядом в темном и свободном от светового загрязнения небе. Однако есть шансы, что комета Леонарда окажется еще ярче.
Согласно последним прогнозам, ее яркость будет достигать +4ᵐ при максимальном сближении с Землей и до +2-3ᵐ с учетом эффекта прямого рассеяния (увеличения яркости пылевого хвоста), что может сделать ее самой яркой кометой 2021 года.
Леонарда будет видна на всей территории России. Лучше всего искать комету за два часа до восхода Солнца над восточной частью горизонта. 3 декабря небесное тело пролетит на фоне скопления М3. Ярким ориентиром для его поисков будет звезда Арктур в созвездии Волопаса, около которой C/2021 A1 пролетит 6 декабря.
12 декабря комета должна достичь максимальной яркости. После этого на территории России ее можно наблюдать только в южных регионах в вечернее время. 3 января Леонарда приблизится к Солнцу на расстояние примерно 90 миллионов километров, после чего направится за пределы Солнечной системы.