Как астероиды Солнечной системы соотносятся с сооружениями Земли: видео

Наименьший из представленных астероидов — 2008 TC3 — врезался в Землю в октябре 2008 года. Большая его часть сгорела в атмосфере нашей планеты, но некоторые обломки достигли поверхности на территории Судана.

Самый большой астероид в ролике — Церера. С 1802 года она была классифицирована как астероид, но в 2006 году это небесное тело было включено в список карликовых планет наряду с Плутоном. Церера располагается в поясе астероидов и содержит почти треть его массы. По оценкам ученых, астероид, упавший на Землю около 65 миллионов лет назад и ставший причиной вымирания динозавров, был от 4,1 до 4,4 км в диаметре.

Посмотрите как выглядел бы небосвод, если на месте Луны расположились бы планеты Солнечной системы.