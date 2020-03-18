Как будет выглядеть взрыв Бетельгейзе с Земли: 4K-видео

Когда в ядре массивной звезды заканчивается топливо, звезда разрушается под действием собственной силы тяжести и превращается в сверхновую. Исследователи подсчитали, что это, скорее всего, произойдет с Бетельгейзе в течение следующих 100 000 лет — относительно небольшой промежуток времени для астрономических процессов. Этот взрыв создаст вспышку, способную на короткое время затмить всю галактику.

Взрывы сверхновых отличаются в зависимости от массы умирающей звезды, радиуса и энергии. Пульсации в звездах затрудняют моделирование взрыва, потому что различные слои небесного тела могут расширяться или сжиматься относительно друг друга. Свет от компактных слоев звезды слабее, в то время как свет от расширяющихся слоев — ярче.