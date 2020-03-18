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Космос

Как будет выглядеть взрыв Бетельгейзе с Земли: 4K-видео

18 марта 2020
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Модель ситуации, которая произойдет в течение ближайших 100 000 лет.

Жизнь красного сверхгиганта Бетельгейзе неумолимо приближается к концу. Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре продемонстрировали, что будет происходить со звездой в момент и после взрыва.

«Мы хотели знать, как выглядит взрыв подобной звезды на разных фазах пульсации. Более ранние модели проще, потому что они не включают зависящие от времени эффекты пульсаций», — Джаред Голдберг, ведущий автор исследования.

Когда в ядре массивной звезды заканчивается топливо, звезда разрушается под действием собственной силы тяжести и превращается в сверхновую. Исследователи подсчитали, что это, скорее всего, произойдет с Бетельгейзе в течение следующих 100 000 лет — относительно небольшой промежуток времени для астрономических процессов. Этот взрыв создаст вспышку, способную на короткое время затмить всю галактику.

Взрывы сверхновых отличаются в зависимости от массы умирающей звезды, радиуса и энергии. Пульсации в звездах затрудняют моделирование взрыва, потому что различные слои небесного тела могут расширяться или сжиматься относительно друг друга. Свет от компактных слоев звезды слабее, в то время как свет от расширяющихся слоев — ярче.

При моделировании Бетельгейзе исследователи обнаружили, что вся звезда пульсирует в унисон. Это означает, что, когда звезда взорвется, она будет вести себя так, как если бы была статической звездой с заданным радиусом. Таким образом, модели сверхновых для звезд, подобных Бетельгейзе, выглядят аналогично моделям, которые не учитывают пульсацию.

Бетельгейзе находится в созвездии Ориона и располагается на расстоянии примерно 700 световых лет от Земли. В прошлом году было зафиксировано самое заметное падение яркости этой звезды. Некоторые ученые связали это с возможным скорым взрывом Бетельгейзе. Однако в дальнейшем звезда перестала тускнеть и вернулась к прежней яркости.

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После превращения Бетельгейзе в сверхновую, звезда станет третьим по яркости объектом на земном небе после Солнца и полной Луны. По некоторым оценкам, Бетельгейзе может даже превзойти Луну по светимости. Примерно через три года после взрыва, ее яркость снизится до нынешних показателей, а через шесть лет Бетельгейзе исчезнет.

Взгляните, как выглядит метель в космосе!