Как быстро сбросить вес? Секреты звезды-гиганта
Группа астрономов, работающая на Очень Большом Телескопе ESO (VLT), получила подробнейшие изображения звезды-гипергиганта VY Большого Пса (2015). Наблюдения показывают, что частицы пыли, окружающей звезду, имеют необычно большие размеры, и это позволяет звезде, вступающей в завершающий этап своего существования, терять массу с очень большой скоростью.
VY Canis Majoris — это красный гипергигант, одна из самых больших известных звезд Млечного Пути. Она в 30–40 раз тяжелее Солнца и в 300 000 раз ярче него. Сейчас ее размеры превышают диаметр орбиты Юпитера, и она продолжает быстро расширяться. Начинается последняя стадия ее истории.
В процессе своего расширения массивные звезды теряют огромное количество вещества. Вот и VY Canis Majoris ежегодно выбрасывает со своей поверхности в форме газа и пыли примерно 30 масс Земли. Это облако вещества разлетается в пространстве в разные стороны; когда звезда взрывается, часть этой пыли разрушается, а часть выбрасывается еще дальше в межзвездное пространство. Впоследствии это вещество вместе с тяжелыми элементами, образующимися при взрыве сверхновой, служит строительным материалом для нового поколения звезд и планет.
«Жизнь массивных звезд очень коротка, — говорит ведущий автор работы Питер Сциклуна из Института астрономии и астрофизики Academia Sinica (Тайвань). — Когда наступают последние стадии их существования, они теряют очень много вещества. Раньше мы могли только теоретически представлять себе, как это происходит. Данные, полученные с приемником SPHERE, доказывают, что гипергигант окружен облаком очень крупных пылевых частиц, достаточно крупных, чтобы интенсивное излучение звезды могло бы их выбросить в пространство. Это объясняет быструю потерю массы звездой».
Обнаружение крупных пылевых частиц в непосредственной близости от звезды означает, что такое пылевое облако должно эффективно рассеивать ее видимое излучение и расширяться под воздействием светового давления. Кроме того, такие крупные частицы должны, по всей вероятности, уцелеть при неизбежном будущем взрыве сверхновой, в которую превратится VY Большого Пса. Эта пыль войдет в состав межзвездной среды, а затем окажется в составе следующего поколения звезд и планет.
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