Как быстро сбросить вес? Секреты звезды-гиганта

Группа астрономов, работающая на Очень Большом Телескопе ESO (VLT), получила подробнейшие изображения звезды-гипергиганта VY Большого Пса (2015). Наблюдения показывают, что частицы пыли, окружающей звезду, имеют необычно большие размеры, и это позволяет звезде, вступающей в завершающий этап своего существования, терять массу с очень большой скоростью.

VY Canis Majoris — это красный гипергигант, одна из самых больших известных звезд Млечного Пути. Она в 30–40 раз тяжелее Солнца и в 300 000 раз ярче него. Сейчас ее размеры превышают диаметр орбиты Юпитера, и она продолжает быстро расширяться. Начинается последняя стадия ее истории.

В процессе своего расширения массивные звезды теряют огромное количество вещества. Вот и VY Canis Majoris ежегодно выбрасывает со своей поверхности в форме газа и пыли примерно 30 масс Земли. Это облако вещества разлетается в пространстве в разные стороны; когда звезда взрывается, часть этой пыли разрушается, а часть выбрасывается еще дальше в межзвездное пространство. Впоследствии это вещество вместе с тяжелыми элементами, образующимися при взрыве сверхновой, служит строительным материалом для нового поколения звезд и планет.