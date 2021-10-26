Как быстро вращается каждая из планет Солнечной системы: наглядная анимация для сравнения

Доктор Джеймс О'Донохью, ученый-планетолог из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), в свободное время создает анимации планет Солнечной системы. Наглядные видеоролики отлично иллюстрируют физику планет и различных явлений – некоторые из видео уже были награждены различными премиями.

Ранее исследователь уже показал, как будет выглядеть Земля, если высохнут все океаны, и что будет, если уронить мяч на разных планетах. На этот раз О'Донохью визуализировал вращение планет, показав их осевые наклоны и относительные скорости вращения.