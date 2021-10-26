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Космос

Как быстро вращается каждая из планет Солнечной системы: наглядная анимация для сравнения

National Geographic Россия
26 октября 2021
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Фото: James O'Donoghue
Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

Доктор Джеймс О'Донохью, ученый-планетолог из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), в свободное время создает анимации планет Солнечной системы. Наглядные видеоролики отлично иллюстрируют физику планет и различных явлений – некоторые из видео уже были награждены различными премиями.

Ранее исследователь уже показал, как будет выглядеть Земля, если высохнут все океаны, и что будет, если уронить мяч на разных планетах. На этот раз О'Донохью визуализировал вращение планет, показав их осевые наклоны и относительные скорости вращения.

Быстрее всего вращаются планеты-гиганты: Юпитер делает полный оборот за 9 часов 55 минут, Сатурн – за 10 часов 40 минут, Уран – за 17 часов 14 минут, Нептун – за 16 часов 03 минуты. 

Чуть дольше вращаются Земля (23 часа 56 минут) и Марс (24 часа 37 минут), а Меркурий (58,6 земных суток) и Венера (243 суток) являются самыми «неповоротливыми» планетами Солнечной системы. 

Посмотрите на завораживающую визуализацию сверхмассивной черной дыры от NASA.

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