Как черная дыра пожирает солнцеподобную звезду: видео

Хотя обнаружить гибель звезды в недрах черной дыры удается нечасто, астрономы фиксировали уже достаточное количество подобных событий, чтобы приблизиться к пониманию того, каким образом это происходит. Когда звезда приближается к горизонту событий слишком близко, огромная приливная сила черной дыры — продукт ее гравитационного поля — сначала растягивается, а затем утягивает звезду с такой силой, что она разрывается на части.

Это явление носит название событие приливного разрушения (TDE). Оно вызывает яркую вспышку света, прежде чем обломки распавшейся звезды исчезнут за горизонтом событий черной дыры. Однако эта вспышка света частично скрывается за облаком пыли, что затрудняет изучение мелких деталей.

Новое TDE, впервые обнаруженное в сентябре прошлого года и получившее название AT2019qiz, теперь помогает команде астрономов под руководством Мэтта Николла из Университета Бирмингема пролить свет на происхождение этой пыли.