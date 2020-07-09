Как и где наблюдать комету NEOWISE в России

Комету можно наблюдать в Северном полушарии от экватора до 60-й параллели северной широты. В России это вся территория южнее Санкт-Петербурга. С Земли комету сейчас можно увидеть незадолго до рассвета над северо-восточным горизонтом неба. С каждым днем ее появление на небе будет смещаться ближе к полуночи, а после 20 июля она будет видна вечером и в первую половину ночи.