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Космос

Как и где наблюдать комету NEOWISE в России

National Geographic Россия
09 июля 2020
NEOWISE
Фото: NASA
Она уже видна невооруженным глазом.

Комета C/2020 F3 была впервые обнаружена 27 марта 2020 года с помощью телескопа NEOWISE (The Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer), который и дал ей второе название. В отличие от кометы ATLAS, которая могла стать самой яркой кометой за последние 13 лет, но разрушилась под влиянием Солнца, NEOWISE пережила сближение со Звездой и теперь становится все ярче. 

«Из ее инфракрасной подписи мы можем сказать, что она составляет около 5 километров в поперечнике <…> Ядро NEOWISE покрыто темными частицами „сажи“, сохранившимися со времени ее рождения 4,5 миллиарда лет назад», — Джозеф Масьеро, заместитель главного исследователя NEOWISE.

Комету можно наблюдать в Северном полушарии от экватора до 60-й параллели северной широты. В России это вся территория южнее Санкт-Петербурга. С Земли комету сейчас можно увидеть незадолго до рассвета над северо-восточным горизонтом неба. С каждым днем ее появление на небе будет смещаться ближе к полуночи, а после 20 июля она будет видна вечером и в первую половину ночи.

Наилучшие условия видимости сложатся около 20 июля, когда NEOWISE войдет в созвездие Большой Медведицы при блеске +3 звездной величины. При такой светимости невооруженным глазом комета будет видна как слабое пятнышко: чтобы лучше рассмотреть ее хвост, понадобится хотя бы небольшой бинокль. Каждую неделю NEOWISE будет терять примерно 1,3 звездной величины и перестанет быть видна невооруженным взглядом после 5 августа.

На минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 23 июля. Оно составит 0,692 астрономической единицы, или 103,52 млн километров. Это предоставит астрономам прекрасную возможность больше узнать о ее составе и структуре. В следующий раз NEOWISE посетит Солнечную систему через 6800 лет.

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