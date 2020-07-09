Как и где наблюдать комету NEOWISE в России

Комета C/2020 F3 была впервые обнаружена 27 марта 2020 года с помощью телескопа NEOWISE (The Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer), который и дал ей второе название. В отличие от кометы ATLAS, которая могла стать самой яркой кометой за последние 13 лет, но разрушилась под влиянием Солнца, NEOWISE пережила сближение со Звездой и теперь становится все ярче.
Комету можно наблюдать в Северном полушарии от экватора до 60-й параллели северной широты. В России это вся территория южнее Санкт-Петербурга. С Земли комету сейчас можно увидеть незадолго до рассвета над северо-восточным горизонтом неба. С каждым днем ее появление на небе будет смещаться ближе к полуночи, а после 20 июля она будет видна вечером и в первую половину ночи.
Comet NEOWISE from ISS, July 5th pic.twitter.com/pAbGdtchAc— Seán Doran (@_TheSeaning) July 7, 2020
Наилучшие условия видимости сложатся около 20 июля, когда NEOWISE войдет в созвездие Большой Медведицы при блеске +3 звездной величины. При такой светимости невооруженным глазом комета будет видна как слабое пятнышко: чтобы лучше рассмотреть ее хвост, понадобится хотя бы небольшой бинокль. Каждую неделю NEOWISE будет терять примерно 1,3 звездной величины и перестанет быть видна невооруженным взглядом после 5 августа.
I have a strong dislike of early mornings—but so worth it today because wow is that comet beautiful! C/2020 F3 (NEOWISE) I was at Sunset Crater by 4AM. It was an easy naked-eye object, but really rewarding through binoculars. Last pic is closest to naked eye scale.#neowise pic.twitter.com/1I0Cx2fZQJ— Jeremy Perez (@jperez1690) July 5, 2020
На минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 23 июля. Оно составит 0,692 астрономической единицы, или 103,52 млн километров. Это предоставит астрономам прекрасную возможность больше узнать о ее составе и структуре. В следующий раз NEOWISE посетит Солнечную систему через 6800 лет.
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