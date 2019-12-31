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Космос

Как Илон Маск будет запускать астронавтов в космос: видео

31 декабря 2019
Астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Хёрли
Компания SpaceX представила визуализацию будущего пилотируемого запуска космического корабля к МКС.

Компания Илона Маска поделилась роликом, показывающим, как будет выглядеть запуск нового космического корабля на Международную космическую станцию.

Илон Маск основал SpaceX в 2002 году с целью освоения космоса, однако до сих пор самой сложной формой жизни, побывавшей в космосе на его ракетах, были мыши.

Однако все должно измениться в начале 2020 года, когда SpaceX запустит свою первую миссию с экипажем на новом капсульном космическом корабле Crew Dragon.

Астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Хёрли будут находиться на борту Crew Dragon на вершине ракеты Falcon 9 и пристыкуют ее к МКС. После этого капсула с астронавтами вернется на Землю для мягкой посадки с парашютом.

В случае успешного запуска, это станет первым пилотируемым полетом США с 2011 года. Первые тестовые испытания ракеты-носителя Starship, которая в будущем сможет отправлять Crew Dragon к МКС, начались в сентябре 2019 года – до этого SpaceX тестировала базовую версию капсулы под названием Starhopper.