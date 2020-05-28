Как Марс потерял свою атмосферу: видео

Ученым известно, что Марс когда-то мог быть обитаемой планетой, а не сухим, пустынным миром, который мы видим сегодня. Жизнь на четвертой планете от Солнца могла поддерживаться благодаря атмосфере, однако на протяжении миллиардов лет она просачивалась в космос.

Используя космический аппарат NASA MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN — «Эволюция атмосферы и летучих веществ на Марсе») исследователи создали анимацию, демонстрирующую, что магнитосфера Марса слишком слаба, чтобы защитить планету от резких солнечных ветров, которые постепенно уносят большую часть ее атмосферы. Также она демонстрирует лучший взгляд на электрические токи, окружающие Марс.