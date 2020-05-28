Как Марс потерял свою атмосферу: видео

Ученым известно, что Марс когда-то мог быть обитаемой планетой, а не сухим, пустынным миром, который мы видим сегодня. Жизнь на четвертой планете от Солнца могла поддерживаться благодаря атмосфере, однако на протяжении миллиардов лет она просачивалась в космос.
Используя космический аппарат NASA MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN — «Эволюция атмосферы и летучих веществ на Марсе») исследователи создали анимацию, демонстрирующую, что магнитосфера Марса слишком слаба, чтобы защитить планету от резких солнечных ветров, которые постепенно уносят большую часть ее атмосферы. Также она демонстрирует лучший взгляд на электрические токи, окружающие Марс.
Предыдущие исследования, пытавшиеся объяснить, как Марс постепенно терял значительную часть своей атмосферы, указывали на гигантские пыльные бури, как на главного виновника этого события. Но новое исследование утверждает, что это не так.
На изображении выше показаны электрические токи вокруг Марса, перекрывающие дневную сторону планеты и наслаивающиеся на ночную. Эти петли электрических токов соединяют верхнюю атмосферу Марса и его индуцированную магнитосферу с солнечным ветром.
Когда ионы и электроны солнечного ветра врезаются в индуцированное Марсом магнитное поле, они вынуждены разлетаться из-за своего противоположного электрического заряда — отсюда, напоминающая драпировку картина электрических токов вокруг Марса. При этом, рентгеновское излучение и ультрафиолетовое излучение, испускаемые Солнцем, постоянно ионизируют области верхней атмосферы Марса, что позволяет ему проводить электричество.
Ученые давно знают, что магнитосфера Земли защищает нашу планету от опасных солнечных лучей и ветров, но это исследование является наглядным примером воздействия этих процессов.
Посмотрите, как галактики таранят друг друга, оставляя гигантские дыры.