Как мир отреагирует на открытие инопланетной жизни? NASA спросило у теологов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства наняло 24 богословов для участия в своей программе Центра теологических исследований (CTI) при Принстонском университете. Группа оценит, как отреагируют люди, если на других планетах будет найдена жизнь, и как это открытие повлияет на наши представления о богах и творении.

CTI описывается как наведение «мостов понимания путем объединения богословов, ученых и политиков для совместного размышления и информирования общественности о глобальных проблемах».

В NASA отмечают, что программа направлена ​​на то, чтобы ответить на вопросы, которые сбивали нас с толку с незапамятных времен, например, что такое жизнь? Что значит быть живым? Где провести грань между человеком и инопланетянином? Каковы возможности для разумной жизни в других местах?