Как мир отреагирует на открытие инопланетной жизни? NASA спросило у теологов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства наняло 24 богословов для участия в своей программе Центра теологических исследований (CTI) при Принстонском университете. Группа оценит, как отреагируют люди, если на других планетах будет найдена жизнь, и как это открытие повлияет на наши представления о богах и творении.
CTI описывается как наведение «мостов понимания путем объединения богословов, ученых и политиков для совместного размышления и информирования общественности о глобальных проблемах».
В NASA отмечают, что программа направлена на то, чтобы ответить на вопросы, которые сбивали нас с толку с незапамятных времен, например, что такое жизнь? Что значит быть живым? Где провести грань между человеком и инопланетянином? Каковы возможности для разумной жизни в других местах?
Эндрю Дэвисон, богослов из Кембриджского университета, имеющий докторскую степень по биохимии в Оксфорде, вошел в группу теологов NASA, уверен, что перспектива найти жизнь на другой планете становится все более реальной. Он подготовил к изданию книгу «Астробиология и христианская доктрина», которая выйдет в следующем году. В книге отмечается, что приверженцы ряда религиозных традиций могут принять идею об инопланетной жизни.
Карл Пилчер, до 2016 года возглавлявший Институт астробиологии NASA, рассказал, что ведомство хочет, чтобы теологи «рассмотрели последствия применения инструментов науки конца ХХ и начала ХХI века к вопросам, которые рассматривались в религиозных традициях на протяжении сотен или тысяч лет».
По его словам, невозможно помыслить, что Земля — единственное место во Вселенной, где существует жизнь.
«Это просто немыслимо, когда в этой галактике более 100 миллиардов звезд и более 100 миллиардов галактик во Вселенной», — говорит Пилчер.