Как посмотреть на Землю с борта МКС: видео

На сайте Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в открытом доступе лежат сотни тысяч высококачественных фотографий, знакомящих человечество с историей освоения космоса. Московский фотограф, блогер и путешественник Дмитрий Писанко решил создать на основе этого небольшой фильм (2015), который показал бы нашу планету с необычной точки зрения.