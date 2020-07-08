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Космос

Как посмотреть на Землю с борта МКС: видео

Анастасия Баринова
08 июля 2020
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Фото: NASA
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Фото: NASA
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Фото: NASA
Тысячи фотографий из архива NASA объединены в таймлапс-видео, показывающее Землю с борта Международной космической станции (МКС). Четырехминутный ролик получил название ISS Symphony – «Симфония МКС».

На сайте Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в открытом доступе лежат сотни тысяч высококачественных фотографий, знакомящих человечество с историей освоения космоса. Московский фотограф, блогер и путешественник Дмитрий Писанко решил создать на основе этого небольшой фильм (2015), который показал бы нашу планету с необычной точки зрения.

Смотреть видео рекомендуется на больших экранах с разрешением 4К, не забыв включить звук: удачно подобранное музыкальное сопровождение делает фильм особенно захватывающим.

Также полюбуйтесь на сделанные из космоса снимки Солнца и посмотрите космическое видео, созданное немецким астронавтом.

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