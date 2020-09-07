Как пребывание в космосе влияет на мозг человека: новое исследование

Медики провели сканирование мозга восьми российских космонавтов примерно через семь месяцев после их возвращения из длительных миссий на Международную космическую станцию.
Исследователи обнаружили незначительные изменения в мозгу космонавтов, обнаружив, что они стали более ловкими, но получили некоторые проблемы со зрением.
Сканирование показало увеличенное количество ткани в мозжечке — части мозга, отвечающей за баланс, координацию и осанку.
В среднем российские космонавты, участвовавшие в исследовании, провели на борту космической станции шесть месяцев. Исследователи ожидали увидеть временные изменения в мозгу космонавтов, но были удивлены, обнаружив, что улучшенные двигательные навыки все еще сохранялись через несколько месяцев после их возвращения на Землю.
Предыдущие исследования показали, что космонавты испытывают физические изменения в условиях микрогравитации, включая потерю массы мышц и костей. Для того, чтобы предотвратить такие последствия, космонавты обычно проводят силовые тренировки более двух часов в день. Они также могут чувствовать дезориентацию и укачивание, пока их тела приспосабливаются к невесомости.
Одно важное различие между жизнью в космосе и на Земле заключается в том, что наша кровь и физиологические жидкости обычно движутся против нисходящего притяжения силы тяжести, тогда как в космосе телесные жидкости астронавтов движутся вверх.
Новое исследование показало, что пребывание в космосе приводит к перераспределению спинномозговой жидкости. При этом, жидкость может скапливаться за глазным яблоком, вызывая отек. Это может привести к потере остроты зрения вблизи. Такое состояние, связанное с космическим полетом, называется нейроокулярный синдром.
Однако, по словам Джиллингса, не все космонавты возвращаются на Землю с ухудшенным зрением, а у большинства из них нарушение зрения отразилось только на одном глазе. Более того, многие космонавты изначально обладают чрезвычайно острым зрением, поэтому даже после пребывания в космосе их зрение может считаться нормальным по сравнению с обычным человеком.
Джиллингс добавил, что в целом его исследование не выявило серьезных последствий для здоровья, связанных с космическими путешествиями.
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