Как пребывание в космосе влияет на мозг человека: новое исследование

Предыдущие исследования показали, что космонавты испытывают физические изменения в условиях микрогравитации, включая потерю массы мышц и костей. Для того, чтобы предотвратить такие последствия, космонавты обычно проводят силовые тренировки более двух часов в день. Они также могут чувствовать дезориентацию и укачивание, пока их тела приспосабливаются к невесомости.

Одно важное различие между жизнью в космосе и на Земле заключается в том, что наша кровь и физиологические жидкости обычно движутся против нисходящего притяжения силы тяжести, тогда как в космосе телесные жидкости астронавтов движутся вверх.

Новое исследование показало, что пребывание в космосе приводит к перераспределению спинномозговой жидкости. При этом, жидкость может скапливаться за глазным яблоком, вызывая отек. Это может привести к потере остроты зрения вблизи. Такое состояние, связанное с космическим полетом, называется нейроокулярный синдром.

Однако, по словам Джиллингса, не все космонавты возвращаются на Землю с ухудшенным зрением, а у большинства из них нарушение зрения отразилось только на одном глазе. Более того, многие космонавты изначально обладают чрезвычайно острым зрением, поэтому даже после пребывания в космосе их зрение может считаться нормальным по сравнению с обычным человеком.

Джиллингс добавил, что в целом его исследование не выявило серьезных последствий для здоровья, связанных с космическими путешествиями.

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