Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Космос

Как пребывание в космосе влияет на мозг человека: новое исследование

National Geographic Россия
07 сентября 2020
_-.jpg
Фото: needpix.com
Хорошая новость в том, что космические путешествия не несут серьезных последствий для здоровья.

Медики провели сканирование мозга восьми российских космонавтов примерно через семь месяцев после их возвращения из длительных миссий на Международную космическую станцию. 

Исследователи обнаружили незначительные изменения в мозгу космонавтов, обнаружив, что они стали более ловкими, но получили некоторые проблемы со зрением. 

Сканирование показало увеличенное количество ткани в мозжечке — части мозга, отвечающей за баланс, координацию и осанку. 

_--.jpg
University of Antwerp На снимке показаны области в мозге космонавта, где было обнаружено увеличенное количество тканей

В среднем российские космонавты, участвовавшие в исследовании, провели на борту космической станции шесть месяцев. Исследователи ожидали увидеть временные изменения в мозгу космонавтов, но были удивлены, обнаружив, что улучшенные двигательные навыки все еще сохранялись через несколько месяцев после их возвращения на Землю.

«Если бы вам пришлось провести МРТ-исследование, в котором вы сравнивали обычных людей со спортсменами, использующими двигательные навыки, например, игроками в дартс, вы бы предположили, что можете обнаружить изменения в мозжечке», — Стивен Джиллингс, ведущий автор исследования.

Предыдущие исследования показали, что космонавты испытывают физические изменения в условиях микрогравитации, включая потерю массы мышц и костей. Для того, чтобы предотвратить такие последствия, космонавты обычно проводят силовые тренировки более двух часов в день. Они также могут чувствовать дезориентацию и укачивание, пока их тела приспосабливаются к невесомости. 

Одно важное различие между жизнью в космосе и на Земле заключается в том, что наша кровь и физиологические жидкости обычно движутся против нисходящего притяжения силы тяжести, тогда как в космосе телесные жидкости астронавтов движутся вверх.

Новое исследование показало, что пребывание в космосе приводит к перераспределению спинномозговой жидкости. При этом, жидкость может скапливаться за глазным яблоком, вызывая отек. Это может привести к потере остроты зрения вблизи. Такое состояние, связанное с космическим полетом, называется нейроокулярный синдром. 

Однако, по словам Джиллингса, не все космонавты возвращаются на Землю с ухудшенным зрением, а у большинства из них нарушение зрения отразилось только на одном глазе. Более того, многие космонавты изначально обладают чрезвычайно острым зрением, поэтому даже после пребывания в космосе их зрение может считаться нормальным по сравнению с обычным человеком.  

Джиллингс добавил, что в целом его исследование не выявило серьезных последствий для здоровья, связанных с космическими путешествиями.

Узнайте, как яд медоносных пчел оказался мощнейшим средством против рака молочной железы.

рекомендации
Автомобиль

Маршрут по главным точкам силы Южного Урала

Собака

Я еду в путешествие с домашним животным. Куда отправиться и где жить?

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили