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Космос

Как превратить Землю в черную дыру: видео

29 ноября 2019
Черная дыра
Захватывающий ролик о загадочном явлении Вселенной.

Черные дыры будто бросают вызов человеческим знаниям физики, вызывая массу вопросов самим фактом своего существования. Даже Альберт Эйнштейн, написавший уравнение, предсказывавшее существование этих монструозных объектов, не до конца верил в их реальность.

Одна из самых маленьких черных дыр — XTE J1650-500 — размером примерно с Манхэттен. Однако этот кажущийся миниатюрным объект обладает массой в три-четыре Солнца и способен уничтожать целые миры. Видео с YouTube-канала morn1415 помогает лучше представить, что представляют из себя эти невероятные объекты.

Черной дырой может стать любая материя, сжатая до радиуса Шваршильда (гравитационного радиуса). Для нашего Солнца это сравнимо с уменьшением до размера маленького города, а для Земли — примерно до размера арахиса.

Сверхмассивные черные дыры находятся в центре практически каждой из известных нам больших галактик. Одна из них, находящаяся в Скоплении Феникса, имеет массу в 20 миллиардов Солнц.