Как превратить Землю в черную дыру: видео

Черные дыры будто бросают вызов человеческим знаниям физики, вызывая массу вопросов самим фактом своего существования. Даже Альберт Эйнштейн, написавший уравнение, предсказывавшее существование этих монструозных объектов, не до конца верил в их реальность.
Одна из самых маленьких черных дыр — XTE J1650-500 — размером примерно с Манхэттен. Однако этот кажущийся миниатюрным объект обладает массой в три-четыре Солнца и способен уничтожать целые миры. Видео с YouTube-канала morn1415 помогает лучше представить, что представляют из себя эти невероятные объекты.
Черной дырой может стать любая материя, сжатая до радиуса Шваршильда (гравитационного радиуса). Для нашего Солнца это сравнимо с уменьшением до размера маленького города, а для Земли — примерно до размера арахиса.
Сверхмассивные черные дыры находятся в центре практически каждой из известных нам больших галактик. Одна из них, находящаяся в Скоплении Феникса, имеет массу в 20 миллиардов Солнц.