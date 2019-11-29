Как превратить Землю в черную дыру: видео

Черные дыры будто бросают вызов человеческим знаниям физики, вызывая массу вопросов самим фактом своего существования. Даже Альберт Эйнштейн, написавший уравнение, предсказывавшее существование этих монструозных объектов, не до конца верил в их реальность.

Одна из самых маленьких черных дыр — XTE J1650-500 — размером примерно с Манхэттен. Однако этот кажущийся миниатюрным объект обладает массой в три-четыре Солнца и способен уничтожать целые миры. Видео с YouTube-канала morn1415 помогает лучше представить, что представляют из себя эти невероятные объекты.