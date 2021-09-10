Как прошел выход российских космонавтов с МКС в открытый космос

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров успешно завершили 50-й плановый выход в открытый космос (ВКД-50) в рамках продолжения интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск» был закрыт в 01:15 по московскому времени 10 сентября 2021 года. Суммарная продолжительность выхода составила 7 часов 20 минут, сообщает сайт «Роскосмоса».

В самом начале работ Петр Дубров изменил ориентацию прибора блока контроля давления и осаждений на малом исследовательском модуле «Поиск» российского сегмента Международной космической станции и сфотографировал антенны системы «Курс» на транспортном грузовом корабле «Прогресс МС-17», пристыкованном к модулю «Поиск». «Повреждений антенны не наблюдаю», – доложил Дубров специалистам Центра управления полетами по итогам внешнего осмотра.

В рамках основной работы Новицкий и Дубров завершили подключение кабеля локальной сети Ethernet к многоцелевому лабораторному модулю, который прибыл на МКС в конце июля 2021 года. Проведенные позднее тесты показали, что кабель подключен успешно и функционирует в штатном режиме.

Кроме того, космонавты проложили между двумя российскими модулями – «Звезда» и «Наука» – кабель локальной сети Ethernet, два высокочастотных телевизионных кабеля и кабель системы сближения «Курс-П». Также на модуле «Поиск» они разместили установочные платформы с тремя контейнерами «Биориск-МСН». Данный эксперимент направлен на получение новых данных о возможных проявлениях изменений в бактериально-грибных ассоциациях, формирующих типовую микробиоту конструкционных материалов, используемых в космической технике. В контейнерах находятся семена растений, штаммы микроорганизмов на минеральных носителях, лишайники, а также почва четырех видов с микроорганизмами – пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем.

Официальный канал «Роскосмоса» в YouTube вел прямую трансляцию работ.