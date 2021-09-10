Как прошел выход российских космонавтов с МКС в открытый космос

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров успешно завершили 50-й плановый выход в открытый космос (ВКД-50) в рамках продолжения интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск» был закрыт в 01:15 по московскому времени 10 сентября 2021 года. Суммарная продолжительность выхода составила 7 часов 20 минут, сообщает сайт «Роскосмоса».
В самом начале работ Петр Дубров изменил ориентацию прибора блока контроля давления и осаждений на малом исследовательском модуле «Поиск» российского сегмента Международной космической станции и сфотографировал антенны системы «Курс» на транспортном грузовом корабле «Прогресс МС-17», пристыкованном к модулю «Поиск». «Повреждений антенны не наблюдаю», – доложил Дубров специалистам Центра управления полетами по итогам внешнего осмотра.
В рамках основной работы Новицкий и Дубров завершили подключение кабеля локальной сети Ethernet к многоцелевому лабораторному модулю, который прибыл на МКС в конце июля 2021 года. Проведенные позднее тесты показали, что кабель подключен успешно и функционирует в штатном режиме.
Кроме того, космонавты проложили между двумя российскими модулями – «Звезда» и «Наука» – кабель локальной сети Ethernet, два высокочастотных телевизионных кабеля и кабель системы сближения «Курс-П». Также на модуле «Поиск» они разместили установочные платформы с тремя контейнерами «Биориск-МСН». Данный эксперимент направлен на получение новых данных о возможных проявлениях изменений в бактериально-грибных ассоциациях, формирующих типовую микробиоту конструкционных материалов, используемых в космической технике. В контейнерах находятся семена растений, штаммы микроорганизмов на минеральных носителях, лишайники, а также почва четырех видов с микроорганизмами – пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем.
Официальный канал «Роскосмоса» в YouTube вел прямую трансляцию работ.
Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года, а 29 июля он пристыковался к МКС. Он предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента станции.
Сейчас на борту МКС работает экипаж в составе космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле «Союз МС-18», а также члены экипажа корабля Crew Dragon астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.
9 сентября на МКС произошло возгорание. Сработала автоматическая сигнализация проверки воздуха, обнаружившая вредные вещества и примеси. Космонавты и астронавты почувствовали запах дыма в нескольких сегментах станции. Под угрозой оказалось сразу несколько модулей. Новицкий и Дубров открыли панели в районе обнаружения дыма и осмотрели пространство за ними. Источника задымления не обнаружили. После этого космонавты включили фильтр очистки атмосферы станции от вредных примесей. ЧП удалось ликвидировать, запланированный выход в открытый космос отменять не стали.
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