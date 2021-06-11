Как прошло кольцеобразное солнечное затмение: фото и видео

10 июня состоялось первое в этом году солнечное затмение. Оно было видно во многих частях Европы, в том числе в России. Максимальной фазой могли любоваться жители Якутии и Чукотки, а в Москве Луна закрыла солнечны диск на 16%. Правда, в столице в этот день небо плотно затянули облака. Но в тех местах, где условия для наблюдения были благоприятными, люди смогли снять красивые фотографии и видео.