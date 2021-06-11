Как прошло кольцеобразное солнечное затмение: фото и видео

10 июня состоялось первое в этом году солнечное затмение. Оно было видно во многих частях Европы, в том числе в России. Максимальной фазой могли любоваться жители Якутии и Чукотки, а в Москве Луна закрыла солнечны диск на 16%. Правда, в столице в этот день небо плотно затянули облака. Но в тех местах, где условия для наблюдения были благоприятными, люди смогли снять красивые фотографии и видео.
Кольцеобразное затмение не скрывает Солнце полностью. Сейчас Луна находится на самом большом расстоянии от Земли, и Солнце, которое обычно кажется меньше, выглядит немного больше Луны. В результате, поравнявшись с естественным спутником Земли, светило создает вокруг него «огненное кольцо».
"Ring Of Fire" Solar Eclipse pic.twitter.com/1PBX6QfQLO— Milky Way Astronomers (@MAstronomers) June 10, 2021
Затмение продолжалось около двух часов, с 12 до 14 мск, достигнув пика между 12:55 и 13:20 мск.
Remarkable view of the #SolarEclipse this morning rising behind the Mighty Mackinac Bridge in Michigan🌙 pic.twitter.com/UkhUjd78HC— Trevor Mahlmann (@TrevorMahlmann) June 10, 2021
В течение 2021 года земляне могут наблюдать четыре затмения. 26 мая уже произошло полное затмение Луны, а частное состоится 19 ноября. Помимо кольцеобразного затмения 10 июня, 4 декабря ожидается полное затмение Солнца, но в России его видно не будет. Полоса полной фазы пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, а также по Антарктиде.
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