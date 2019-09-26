Как работает черная дыра: видео

Первое в истории прямое изображение горизонта событий черной дыры стало поистине впечатляющим научным прорывом. Но его было трудно сделать, и полученное изображение было относительно низкого разрешения.

Но технологии будут усовершенствованы, и будущие изображения черных дыр со временем улучшатся. А новая визуализация NASA показывает, что мы сможем когда-нибудь увидеть на изображениях с высокой разрешающей способностью активной аккрецирующей сверхмассивной черной дыры.