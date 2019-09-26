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Космос

Как работает черная дыра: видео

26 сентября 2019
Визуализация черной дыры
В NASA создали завораживающую визуализацию загадочного космического объекта.

Первое в истории прямое изображение горизонта событий черной дыры стало поистине впечатляющим научным прорывом. Но его было трудно сделать, и полученное изображение было относительно низкого разрешения.

Но технологии будут усовершенствованы, и будущие изображения черных дыр со временем улучшатся. А новая визуализация NASA показывает, что мы сможем когда-нибудь увидеть на изображениях с высокой разрешающей способностью активной аккрецирующей сверхмассивной черной дыры.

 

На симуляции мы видим черный круг в центре. Это горизонт событий, точка, в которой электромагнитное излучение – свет, радиоволны, рентгеновские лучи – уже недостаточно быстры, чтобы достичь скорости выхода из гравитационного притяжения черной дыры.

Вокруг горизонта событий можно увидеть идеальное кольцо света – фотонное кольцо. Этот свет на самом деле исходит от части аккреционного диска за черной дырой; но гравитация настолько интенсивна, даже вне горизонта событий, что деформирует пространство-время и изгибает путь света вокруг черной дыры.

Также можно заметить, что одна сторона аккреционного диска ярче другой. Этот эффект называется релятивистским излучением, и он вызван вращением диска. Часть диска, которая движется к нам, ярче, потому что она движется со скоростью, близкой к скорости света. Движение вызывает изменение частоты на длине волны света. Это называется эффектом Доплера.

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