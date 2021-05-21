Как рождаются звезды: завораживающее видео

Оранжевым цветом выделены места, где движение газа сильно различается, например, в мощных струях, запускаемых новыми звездами. Газ, показанный фиолетовым цветом, более спокойный. По прошествии 4,3 миллиона лет моделирование приостанавливается, чтобы виртуальная камера могла облететь облако, открывая его трехмерную структуру.

Турбулентность внутри облака создает плотные карманы, которые разрушаются, образуя новые звезды. Затем эти звезды запускают мощные струи, испускают излучение и звездный ветер и взрываются сверхновыми.

Недавно была опубликована и другая космическая красота: NASA выбрало лучшие снимки с МКС за всю историю — полюбуйтесь!