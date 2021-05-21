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Космос

Как рождаются звезды: завораживающее видео

National Geographic Россия
21 мая 2021
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Фото: The University of Texas at Austin
Самая реалистичная компьютерная симуляция звездообразования.

Исследователи из Королевского астрономического общества создали симуляцию, которая учитывает весь комплекс физических явлений, влияющих на звездообразование.

«Мы вроде как знаем основную историю звездообразования… но дьявол кроется в деталях. Если вы действительно хотите получить полную картину, вам нужно просто смоделировать все это», – Майк Грудич, астрофизик-теоретик из Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс.

В компьютерном моделировании огромное облако космического газа — примерно 20 парсеков или 65 световых лет в поперечнике — коллапсирует, образуя новые звезды. Белые участки указывают на более плотные области газа, включая молодые звезды.

Оранжевым цветом выделены места, где движение газа сильно различается, например, в мощных струях, запускаемых новыми звездами. Газ, показанный фиолетовым цветом, более спокойный. По прошествии 4,3 миллиона лет моделирование приостанавливается, чтобы виртуальная камера могла облететь облако, открывая его трехмерную структуру.

Турбулентность внутри облака создает плотные карманы, которые разрушаются, образуя новые звезды. Затем эти звезды запускают мощные струи, испускают излучение и звездный ветер и взрываются сверхновыми.

Недавно была опубликована и другая космическая красота: NASA выбрало лучшие снимки с МКС за всю историю — полюбуйтесь!

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