Как рушилась обсерватория в Аресибо: видео

На кадрах видно, как обрываются кабели, унося с собой на тарелку радиотелескопа платформу и верхушки бетонных башен. По словам научного сотрудника обсерватории Джонатана Фридмана, звук от обрушения был похож на грохот от землетрясения или схода лавины.

Из-за известного риска обрушения никому не разрешалось приближаться к неустойчивой конструкции после обрыва кабеля в середине ноября. По информации NSF, окрестности вокруг антенны и трех башен были оцеплены, поэтому никто в результате аварии не пострадал.

Директор отдела астрономических наук NSF Ральф Гом сообщил, что у фонда имеются планы относительно места, где располагается радиотелескоп. «Есть очень четкий процесс финансирования и строительства крупномасштабной инфраструктуры, включая телескопы», — сказал Гом, не уточнив, что именно планируется построить на месте разрушенной обсерватории.

Строительство обсерватории в Аресибо началось в 1960 году и завершилось три года спустя. Первоначальным назначением телескопа были исследования ионосферы Земли, однако в дальнейшем обсерватория выполнила значительное количество других научных задач.

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