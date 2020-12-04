Как рушилась обсерватория в Аресибо: видео

1 декабря в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико произошла третья за год авария, положившая конец разговорам о возможном ремонте знаменитого радиотелескопа. На сферический отражатель диаметром 305 метров упала 900-тонная подвижная платформа, крепившаяся многожильными металлическими тросами к трем бетонным башням.
К тому моменту Национальный научный фонд (NSF) объявил о будущем сносе обсерватории, и инженеры с помощью дронов проводили разведку над платформой радиотелескопа. На камеру одного из дронов попали кадры начала аварии. Кроме того, момент обрушения зафиксировала одна из наземных камер.
На кадрах видно, как обрываются кабели, унося с собой на тарелку радиотелескопа платформу и верхушки бетонных башен. По словам научного сотрудника обсерватории Джонатана Фридмана, звук от обрушения был похож на грохот от землетрясения или схода лавины.
Из-за известного риска обрушения никому не разрешалось приближаться к неустойчивой конструкции после обрыва кабеля в середине ноября. По информации NSF, окрестности вокруг антенны и трех башен были оцеплены, поэтому никто в результате аварии не пострадал.
Директор отдела астрономических наук NSF Ральф Гом сообщил, что у фонда имеются планы относительно места, где располагается радиотелескоп. «Есть очень четкий процесс финансирования и строительства крупномасштабной инфраструктуры, включая телескопы», — сказал Гом, не уточнив, что именно планируется построить на месте разрушенной обсерватории.
Строительство обсерватории в Аресибо началось в 1960 году и завершилось три года спустя. Первоначальным назначением телескопа были исследования ионосферы Земли, однако в дальнейшем обсерватория выполнила значительное количество других научных задач.
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