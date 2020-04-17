Как водить марсоход на удаленке

Но эти очки требуют продвинутых видеокарт в высокопроизводительных компьютерах JPL. Чтобы операторы роверов могли просматривать 3D-изображения на обычных ноутбуках, они перешли на простые красно-синие 3D-очки. Хотя они не такие захватывающие и не удобные, как очки из лаборатории, они также хорошо подходят для планирования движений ровера.

Конечно, аппаратные средства — это только часть уравнения: также требуется большая часть материально-технического обеспечения. Как правило, члены команды JPL работают с сотнями ученых в исследовательских институтах по всему миру, чтобы решить, куда вести Curiosity, и какие научные данные он должен собирать.

Удаленная работа с учеными не в новинку для сотрудников миссии, однако сложнее оказалось действовать без других людей, которые обычно базируются в JPL. Программирование каждой последовательности действий ровера может включать около 20 человек, которые разрабатывают и тестируют команды в одном месте, общаясь с десятками других, находящихся в другом месте.