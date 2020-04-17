Как водить марсоход на удаленке

Видеоконференции и мессенджеры сильно упрощают жизнь тем, кто работает удаленно во время карантинных мер. То же самое относится и к сотрудникам миссии марсохода Curiosity.
20 марта никто из команды не пришел в Лабораторию реактивного движения (JBL) NASA в Южной Калифорнии, где базируется миссия. Впервые в истории действия марсохода планировались не из лаборатории, а из домов сотрудников. Спустя два дня Curiosity, как и ожидалось, выполнил все команды, просверлив образец породы в месте под названием «Эдинбург».
Миссия предвидела необходимость перейти на дистанционную работу еще за пару недель до введения карантинных мер. По домам сотрудников были распределены гарнитуры, мониторы и другое оборудование.
Однако не всё, с чем привыкли работать в JBL, можно прихватить домой: планировщики полагаются на трехмерные изображения с Марса и обычно изучают их через специальные очки, которые быстро переключаются между левым и правым обзором, чтобы лучше раскрыть контуры пейзажа. Это помогает им понять, куда направлять Curiosity и как далеко они могут вытянуть роботизированную руку.
Но эти очки требуют продвинутых видеокарт в высокопроизводительных компьютерах JPL. Чтобы операторы роверов могли просматривать 3D-изображения на обычных ноутбуках, они перешли на простые красно-синие 3D-очки. Хотя они не такие захватывающие и не удобные, как очки из лаборатории, они также хорошо подходят для планирования движений ровера.
Конечно, аппаратные средства — это только часть уравнения: также требуется большая часть материально-технического обеспечения. Как правило, члены команды JPL работают с сотнями ученых в исследовательских институтах по всему миру, чтобы решить, куда вести Curiosity, и какие научные данные он должен собирать.
Удаленная работа с учеными не в новинку для сотрудников миссии, однако сложнее оказалось действовать без других людей, которые обычно базируются в JPL. Программирование каждой последовательности действий ровера может включать около 20 человек, которые разрабатывают и тестируют команды в одном месте, общаясь с десятками других, находящихся в другом месте.
Теперь они выполняют ту же работу, проводя несколько видеоконференций одновременно, а также больше полагаются на приложения для обмена сообщениями. Требуются дополнительные усилия, чтобы убедиться, что все понимают друг друга; в среднем планирование каждого дня занимает на один или два часа больше, чем обычно. Это ограничивает количество команд для ровера, отправляемых каждый день. Но по большей части Curiosity все также продуктивен, как и прежде.
Чтобы убедиться, что все услышаны и понимают друг друга, руководитель научно-исследовательской группы Кэрри Бридж активно беседует с учеными и инженерами, чтобы устранить любые пробелы в коммуникации.
Curiosity был запущен в ноябре 2011 года и приземлился на Марсе в августе 2012 года. Он входит в группу четырех марсоходов, которые NASA отправляет для открытия новых мест и пород на Марсе еще с 1997 года. Пятый марсоход — Perseverance — должен быть запущен в этом году.
Осмотритесь на Марсе при помощи волшебной панорамы Curiosity, снятой в высоком разрешении, или попробуйте найти ровер среди дюн и скал Красной планеты!