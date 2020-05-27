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Космос

Как выглядит физическая карта Меркурия: 100 000 кадров в одном видео

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27 мая 2020
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Фото: NASA/JHUAPL/Carnegie Institution of Washington
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Фото: NASA
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Фото: NASA

30 апреля 2015 года Messenger послал на Землю последний кадр поверхности первой от Солнца планеты и врезался в ее каменистую почву. Через год НАСА представило подробную карту планеты, составленную из снимков в высоком разрешении. Для того, чтобы создать карту поверхности Меркурия, объединили более 100 тысяч снимков, которые Messenger сделал, облетев вокруг планеты более 4000 раз. Самая высокая точка Меркурия — гора высотой 4,48 км, а самое глубокое место — 5,38 км от поверхности.

Узнайте, где до конца мая можно будет наблюдать Международную космическую станцию!

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