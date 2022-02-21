Как выглядит гигантское извержение на Солнце: эффектный снимок Solar Orbiter

К счастью, солнечная вспышка не была направлена на Землю.

Хотя солнце над нашими головами кажется неизменным день ото дня, на самом деле состояние нашей звезды довольно изменчиво – просто не всегда заметно невооруженному глазу. Динамика Солнца смещается от периодов низкой активности к периодам высокой активности и обратно согласно циклам каждые 11 лет.

Вспышки на Солнце становятся все более распространенными по мере того, как звезда нашей Системы приближается к солнечному максимуму – пику солнечной активности, который приходится на 11-летний цикл. Этот цикл зависит от магнитного поля Солнца, которое меняется каждые 11 лет, при этом северный и южный магнитные полюса также меняются местами. Пока достоверно неизвестно, что движет этими циклами.11-летние циклы активности происходят внутри гораздо более длинных солнечных циклов, измеряемых десятилетиями.

Самый последний фотогальванический минимум прошел в декабре 2019 года. В настоящее время мы находимся на стадии нарастания, приближаясь к фотогальваническому пику примерно в июле 2025 года. Одна из мощных солнечных вспышек была зафиксирована космическим аппаратом Solar Orbiter.

В результате крупной вспышки 15 февраля образовался гигантский протуберанец, представляющий собой массивный выброс раскаленных газов из звезды, который проходит вдоль запутанных силовых линий магнитного поля светила.

Solar Orbiter на фоне Солнца в представлении художника Фото: ESA

К счастью, выброс был направлен не в сторону Земли и не представлял опасности для нашей планеты. В противном случае вспышка могла бы нанести ущерб средствам связи, спутникам, навигации и даже наземным объектам.

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То, что это извержение удалось зафиксировать «во всей красе», особенно важно для науки. Инструмент Solar Orbiter Full Sun Imager (FSI), который является ключевой частью устройства формирования изображений в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUI), запечатлел весь протуберанец, а также весь диск Солнца на одном изображении, обеспечив полную картину события.

Кроме того, снимок был сделан в удачное время, поскольку Solar Orbiter в настоящее время пока только приближается к Солнцу и пройдет в пределах 44,9 млн километров от него. На этом этапе аппарат будет слишком близко к звезде, чтобы сделать подобный снимок. Однако на нынешнем расстоянии он может делать снимки, в пять раз превышающие радиус Солнца.

Совместная миссия ESA и NASA Solar Orbiter была запущена в феврале 2020 года. Целью миссии является проведение исследований Солнца и его внутренней гелиосферы с высоким разрешением.