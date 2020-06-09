Как выглядит новорожденная галактика: фото
Свет путешествовал от галактики NGC 6052 до Земли около 230 млн световых лет. Она была открыта в 1864 году и охарактеризована как спиральная типа Sc. При дальнейших исследованиях NGC 6052 была отнесена к классу пекулярных: так называют галактики, обладающие ярко выраженными индивидуальными особенностями, вследствие чего их невозможно отнести к определенному классу.
Среди аномальных особенностей NGC 6052 — иррегулярности ее восточного края, выбросы вещества, а также необычное направление вращения центральной области. К 2015 году астрофизики находили объяснения всем этим явлениям: это «новая» галактика на самых ранних стадиях существования. Две другие галактики, постепенно сближаясь под действием взаимного притяжения, в результате столкнулись и начали сливаться в единую структуру.
230 млн лет назад «новорожденная» галактика имела хаотичную форму и состав, но по окончании своего формирования она станет стабильной. Как поясняют специалисты NASA, вполне возможно, что она не будет похожа ни на одного из своих «родителей».
Фотография (2015) формирующейся NGC 6052 была получена с помощью широкопольной/планетарной камеры The Wide Field/Planetary Camera (WFPC), установленной на борту астрономической обсерватории «Хаббл».
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— спиральную галактику с одним рукавом;
— галактику — «летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.