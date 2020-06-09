Как выглядит новорожденная галактика: фото

Свет путешествовал от галактики NGC 6052 до Земли около 230 млн световых лет. Она была открыта в 1864 году и охарактеризована как спиральная типа Sc. При дальнейших исследованиях NGC 6052 была отнесена к классу пекулярных: так называют галактики, обладающие ярко выраженными индивидуальными особенностями, вследствие чего их невозможно отнести к определенному классу.

Среди аномальных особенностей NGC 6052 — иррегулярности ее восточного края, выбросы вещества, а также необычное направление вращения центральной области. К 2015 году астрофизики находили объяснения всем этим явлениям: это «новая» галактика на самых ранних стадиях существования. Две другие галактики, постепенно сближаясь под действием взаимного притяжения, в результате столкнулись и начали сливаться в единую структуру.

230 млн лет назад «новорожденная» галактика имела хаотичную форму и состав, но по окончании своего формирования она станет стабильной. Как поясняют специалисты NASA, вполне возможно, что она не будет похожа ни на одного из своих «родителей».

Фотография (2015) формирующейся NGC 6052 была получена с помощью широкопольной/планетарной камеры The Wide Field/Planetary Camera (WFPC), установленной на борту астрономической обсерватории «Хаббл».

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;

— спиральную галактику с одним рукавом;

— галактику — «летающую тарелку»;

— как сталкиваются галактики;

— как умрет Солнце;

— космический шторм;

— взрыв, который тянется 180 лет.