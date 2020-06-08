Как выглядит одинокая галактика из Местной Пустоты: фото

Большинство галактик во Вселенной окружено роем галактик-спутников. Такие образования называются галактическими нитями. Они, в свою очередь, находятся в еще более масштабных структурах — сверхскоплениях или суперкластерах. Наш Млечный Путь является частью сверхскопления Девы; кроме нашей, в нем еще около тысячи крупных галактик. Дева, в свою очередь, входит в сверхскопление Ланиакеи, в котором уже порядка 100 тысяч галактик.

Между этими гигантскими структурами находятся области, которые легко могут затмить сверхскопления своими размерами — космические пустоты или войды. В этих местах отсутствуют или почти отсутствуют галактики и скопления. Ближайший к Млечному Пути войд носит название Местная Пустота, и его диаметр оценивается приблизительно в 150 миллионов световых лет.

Средняя плотность материи в войдах составляет менее десятой доли от типичной для наблюдаемой Вселенной, но это не означает, что в них совершенно не встречаются галактики. Так, в центре Местной Пустоты одиноко «висит» галактика KK 246 / ESO 461-36 — единственная известная галактика в близлежащем к нам войде.