Как выглядит одинокая галактика из Местной Пустоты: фото
Большинство галактик во Вселенной окружено роем галактик-спутников. Такие образования называются галактическими нитями. Они, в свою очередь, находятся в еще более масштабных структурах — сверхскоплениях или суперкластерах. Наш Млечный Путь является частью сверхскопления Девы; кроме нашей, в нем еще около тысячи крупных галактик. Дева, в свою очередь, входит в сверхскопление Ланиакеи, в котором уже порядка 100 тысяч галактик.
Между этими гигантскими структурами находятся области, которые легко могут затмить сверхскопления своими размерами — космические пустоты или войды. В этих местах отсутствуют или почти отсутствуют галактики и скопления. Ближайший к Млечному Пути войд носит название Местная Пустота, и его диаметр оценивается приблизительно в 150 миллионов световых лет.
Средняя плотность материи в войдах составляет менее десятой доли от типичной для наблюдаемой Вселенной, но это не означает, что в них совершенно не встречаются галактики. Так, в центре Местной Пустоты одиноко «висит» галактика KK 246 / ESO 461-36 — единственная известная галактика в близлежащем к нам войде.
Чем больше по размерам войды и чем меньше их плотность, тем слабее их гравитация, поэтому любая структура в них стремится в направлении скопления вещества. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что KK 246 удаляется из Местной Пустоты со скоростью 350 километров в секунду.
Размеры Местной Пустоты действительно впечатляют, однако это далеко не самый большой войд во Вселенной. Так, в 1981 году была открыта Великая Пустота в созвездии Волопаса протяженностью почти 2 миллиарда световых лет. Ученые считают, что эта область представляет «идеальный» вакуум в космосе. В нем редко встречаются не только камни и пыль, но и разного рода частицы. А на то, чтобы между ними произошло какое-либо взаимодействие, могут уйти эпохи.