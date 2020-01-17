Как выглядит полярная шапка Марса: фото

Такие ветра называются катабатическими. Они часто возникают в районах с большой высотой и движутся под действием силы тяжести холодного сухого воздуха вниз по склону в более теплые районы. На них действует сила Кориолиса, что заставляет их отклоняться от прямого пути и формировать «водоворот», который мы видим.

Слева от центра видны несколько протяженных потоков облаков, расположенных перпендикулярно паре впадин. Считается, что они вызваны локальными штормами, которые поднимают пыль в марсианскую атмосферу, размывая при этом склоны и медленно изменяя их внешний вид.