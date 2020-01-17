Как выглядит полярная шапка Марса: фото
Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства «Марс-экспресс» передала на Землю снимки ледяной шапки марсианского северного полюса с яркими слоями льда, темными впадинами, а также признаками сильных ветров и штормовой активности.
Пейзаж на снимке являет смесь оттенков, сменяющих друг друга своеобразными волнами: ярко-белый лед покрывает темно-красные и коричневые участки, занесенные марсианской пылью. Темно-красные и охристо-желтые впадины прорезываются из-под поверхности ледяной шапки. Они образуют часть более широкой системы неровностей, которые расходятся в стороны от центра ледяной шапки и закручиваются по спирали. Считается, что эти впадины сформировались в результате сочетания процессов, наиболее значимым из которых является ветровая эрозия, сообщает сайт ESA.
Такие ветра называются катабатическими. Они часто возникают в районах с большой высотой и движутся под действием силы тяжести холодного сухого воздуха вниз по склону в более теплые районы. На них действует сила Кориолиса, что заставляет их отклоняться от прямого пути и формировать «водоворот», который мы видим.
Слева от центра видны несколько протяженных потоков облаков, расположенных перпендикулярно паре впадин. Считается, что они вызваны локальными штормами, которые поднимают пыль в марсианскую атмосферу, размывая при этом склоны и медленно изменяя их внешний вид.
Полюса и любые активные процессы, происходящие в этих регионах, являются особенно интересными областями Марса. Эти слои льда содержат информацию о прошлом планеты, особенно о том, как его климат эволюционировал и изменялся за последние несколько миллионов лет.
«Марс-экспресс» вышел на орбиту Красной планеты в 2003 году. В 2018 году радар MARSIS, установленный на аппарате, показал наличие подледного озера на планете, расположенного на глубине 1,5 км подо льдом Южной полярной шапки. Озеро стало первым известным постоянным водоемом на Марсе.