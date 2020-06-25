Как выглядит закат на Марсе, Венере и других планетах: восхитительная симуляция NASA

Джеронимо Виллануева, ученый-планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, создал симуляцию заката на различных небесных телах, используя компьютерное моделирование и созданный им же онлайн-инструмент под названием «Планетарный генератор спектра». Симулятор помогает составлять прогнозы по передачи света через атмосферу планет, экзопланет и комет, учитывая поверхность и состав атмосферы космических тел.

Моделирование учитывало, как фотоны рассеиваются в разных направлениях в зависимости от энергии фотонов и типов молекул в атмосферах. Полученная палитра цветов была бы видна тем, кто встречает закаты на поверхности этих миров.