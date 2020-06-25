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Космос

Как выглядит закат на Марсе, Венере и других планетах: восхитительная симуляция NASA

Михаил Сысоев
25 июня 2020
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Реальный закат на Марсе, снятой ровером Curiosity
Фото: NASA
Палитра цветов, которую можно наблюдать при закате Солнца на различных небесных телах в Солнечной системе.

Джеронимо Виллануева, ученый-планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, создал симуляцию заката на различных небесных телах, используя компьютерное моделирование и созданный им же онлайн-инструмент под названием «Планетарный генератор спектра». Симулятор помогает составлять прогнозы по передачи света через атмосферу планет, экзопланет и комет, учитывая поверхность и состав атмосферы космических тел.

Моделирование учитывало, как фотоны рассеиваются в разных направлениях в зависимости от энергии фотонов и типов молекул в атмосферах. Полученная палитра цветов была бы видна тем, кто встречает закаты на поверхности этих миров. 

Еще одна анимация демонстрирует изменение цветов в атмосферах миров более схематично. Белая точка на видео представляет местоположение Солнца. 

Авторы работы отмечают, что симуляции не являются полностью достоверными, но имеют под собой широкую научную основу. 

Эта работа была проведена в рамках подготовки к возможной будущей миссии на Уран, которую возглавляет Вильянуэва. Однажды, зонд может спуститься в атмосферу планеты и поможет изучить состав Урана, его структуру, а также выяснить, чем ледяные гиганты отличаются от газовых. При удачном раскладе миссия на Уран будет запущена в 2034 году.

Узнайте, почему Плутон не всегда являлся ледяной глыбой.

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