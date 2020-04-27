Земля на небосводе! Как выглядит наша планета с поверхности Луны: видео

Луна — второй после Солнца по яркость объект на земном небосклоне. В полнолуние ее максимальный блеск (m) составляет −12,7. Однако задумывались ли вы о том, как выглядит Земля с Луны в тот же момент времени? Задавшись этим вопросом, исследователь планет Джеймс О’Донохью представил видео о том, как в одно и то же время выглядит Луна с Земли, а наша планета — если бы мы наблюдали за ней с лунной поверхности.
Ученый-планетолог тщательно совместил все фазы, повороты, углы и изменения размеров, используя реальные изображения NASA. Это видео позволяет увидеть недоступную человеческому глазу космическую перспективу.
На представленном видео Земля и Луна одинакового размера, однако в реальности с земного спутника наша планета кажется в четыре раза больше, чем полная Луна. В зависимости от состояния атмосферы она также светит в 45-100 раз ярче полной Луны. Когда полная Земля видна на лунном небосводе, она освещает окружающий лунный ландшафт голубовато-серым светом.
Взгляните, как будет выглядеть взрыв Бетельгейзе с Земли.