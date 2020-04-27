Земля на небосводе! Как выглядит наша планета с поверхности Луны: видео

Луна — второй после Солнца по яркость объект на земном небосклоне. В полнолуние ее максимальный блеск (m) составляет −12,7. Однако задумывались ли вы о том, как выглядит Земля с Луны в тот же момент времени? Задавшись этим вопросом, исследователь планет Джеймс О’Донохью представил видео о том, как в одно и то же время выглядит Луна с Земли, а наша планета — если бы мы наблюдали за ней с лунной поверхности.

Ученый-планетолог тщательно совместил все фазы, повороты, углы и изменения размеров, используя реальные изображения NASA. Это видео позволяет увидеть недоступную человеческому глазу космическую перспективу.