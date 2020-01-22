Как выглядит звездная колыбель? Призываем на помощь Очень Большой Телескоп!

В Млечном Пути есть несколько «звездных колыбелей» — регионов, в которых среди коллапсирующих сгустков газа и скоплений космической пыли рождаются новые звезды. Одна из таких колыбелей, Gum 26, стала главным героем нового изображения, полученного с помощью Очень Большого Телескопа, расположенного в Чили.

Gum 26 расположена в созвездии Паруса, на расстоянии около 20 тысяч световых лет от Земли. Это эмиссионная туманность, в которой интенсивное ультрафиолетовое излучение, исходящее от новорожденных звезд, ионизирует окружающий водородный газ, заставляя его испускать слабое розоватое свечение. Запечатлев эти звезды в «розовом свете», астрономы могут больше узнать об условиях, в которых происходит зарождение звезд, и лучше изучить их влияние на окружающие объекты.

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