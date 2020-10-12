Как взрывается и угасает сверхновая: короткий и очень зрелищный фильм от «Хаббла»
Когда звезда за считанные дни выделяет столько же энергии, сколько наше Солнце за несколько миллиардов лет, довольно очевидно, что ей суждено оставаться видимой весьма непродолжительно (по меркам космоса) время.
«Хаббл» начал наблюдения за сверхновой SN 2018gv в феврале 2018 года, после того как она парой недель ранее она была впервые обнаружена астрономом-любителем Коичи Итагаки. Астрономы, работающие с телескопом, использовали сверхновую как часть программы для точного измерения скорости расширения Вселенной — ключевого фактора для понимания физических основ космоса. Сверхновая звезда маркером для измерения расстояний до галактик, что в свою очередь является фундаментальной величиной, необходимой для измерения расширения пространства.
В покадровой последовательности, охватывающей почти год, сверхновая впервые появляется как пылающая звезда, расположенная на внешнем крае галактики. Сначала она затмевает ее самые яркие звезды, а затем постепенно исчезает из поля зрения.
Яркость всех сверхновых этого типа примерно равнозначна, астрономы называют их «стандартными свечами». Зная фактическую яркость сверхновой и наблюдая ее на небе, можно рассчитать расстояния до их материнских галактик, что в свою очередь позволяет вычислить скорость расширения Вселенной.
Спиральная галактика NGC 2525 расположена в созвездии Корма, что примерно в 70 миллионах световых лет от нашей планеты. NGC 2525 была открыта в 1795 году великим англо-немецким астрономом Уильямом Гершелем.
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— галактику — «летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.