Как звучат марсотрясения

В ноябре 2018 года космический зонд InSight совершил успешную посадку на Марсе и стал новым исследователем Красной планеты. Зонд обладает функциями целой геологической лаборатории: в его задачи входит слежение за магнитудой марсотрясений, бурение грунта на 5 метров в глубину и измерение температуры марсианских недр. В частности, зонд оснащен сейсмометром, который позволяет фиксировать толчки на поверхности Марса.

Первое марсотрясение было зафиксировано в апреле. После этого зонд насчитал по меньшей мере 21 вибрационный сигнал. На записях, предоставленных NASA, можно услышать марсотрясение магнитудой 3,7 балла (что для Земли незначительный показатель, но вот на безводном Марсе с менее плотной атмосферой оно становится заметным событием). Сотрясение планеты было записано 22 мая 2019 года на 173-й день после начала миссии. Этот звук ниже порога человеческого слуха. Его ускорили и обработали таким образом, чтобы мы могли услышать эту вибрацию через наушники.