Каким будет конец Вселенной: новый сценарий

Вселенная, когда-то начавшаяся с Большого взрыва, вероятнее всего закончится весьма печальным образом, медленно угасая на протяжении триллионов и триллионов лет. Окончательная судьба Вселенной все еще обсуждается, но одна из главных гипотез состоит в том, что она подвергнется «тепловой смерти». По сути, все звезды остынут и выдохнутся, черные дыры испарятся, а бесконечное расширение Вселенной так сильно растянет ткань реальности, что оставшиеся субатомные частицы редко будут иметь шанс пролететь на расстоянии хотя бы нескольких парсеков друг от друга.

Однако в этой по сути мертвой Вселенной все еще смогут происходить некоторые процессы. Физик-теоретик Мэтт Каплан из Университета штата Иллинойс рассчитал, что последними интересными событиями, которые когда-либо произойдут, будут взрывы черных карликов — звезд, которых еще даже не существует.

В настоящее время взрывы сверхновых знаменуют финал для массивных звезд. Когда в этих огромных термоядерных реакторах заканчивается топливо, звезда разрушается под действием собственной силы тяжести, запуская процесс, сопровождающийся выделением огромного количества энергии. После взрыва на месте оставшейся части ядра возникает нейтронная звезда или черная дыра.

Звезды меньшей массы, такие как наше Солнце, вместо этого будут расширяться до красных гигантов, а затем снова сжиматься до белых карликов. Поскольку эти белые карлики обычно не обладают массой чтобы стать сверхновыми, они будут медленно охлаждаться до фоновой температуры космоса. Когда это произойдет, они «замерзнут», превратившись в холодные черные карликовые звезды.