Каким будет первый космический круизный лайнер (спойлер: с барами, кино и баскетболом)

Калифорнийская компания The Gateway Foundation преставила планы строительства станции «Фон Браун», которая станет первым орбитальным круизным лайнером на орбите.
Согласно цифровому видео и изображениям, выпущенным Gateway Foundation, станция-кольцо будет собрана из 24 модулей.
Тим Алаторре, старший проектировщик в Gateway Foundation, сообщил, что вращающееся колесо создаст гравитацию, равную по силе лунной, то есть в шесть раз слабее земной.
На космическом лайнере смогут разместиться 352 человека (а максимальная вместимость – 450 человек).
Алаторре заявил, что эстетика отеля была откликом на фильм Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея»: «Я думаю, что цель Кубрика состояла в том, чтобы подчеркнуть разрыв между технологиями и человечеством, и поэтому он целенаправленно сделал станции и корабли очень стерильными, чистыми и чуждыми», – говорит он.
Вместо этого Алаторре хотел принести кусочек земли в космос. Для постояльцев космического отеля приготовили много развлечений. В гостинице будут работать бары, рестораны, кинотеатр, желающие смогут воспользоваться площадкой для игры в баскетбол, батутом, предусмотрено и скалолазание с низкой гравитацией. В залах будут устраивать концерты и семинары.
A US company has released designs for the Von Braun Station, a cruise-like rotating wheel with room for researchers and space tourists. https://t.co/poPoNRXux5 pic.twitter.com/0tgOq0wfoY— CNN (@CNN) September 16, 2019
В Gateway Foundation утверждают, что отдых на станции будет максимально экологичным.
«На станции не будет воды, мусора или отходов, которые будут выброшены, все будет переработано, повторно использовано, сохранено, преобразовано в какую-либо другую форму», – уверяет Алаторре.
Наземное строительство по проекту Gateway Foundation должно начаться 1 октября 2019 года. Компания планирует, что первые туристы посетят отель в 2025 году. О возможной стоимости билетов на «Фон Браун» пока не сообщается.
«Фон Браун» – это не первый масштабный проект в области космического туризма. Отправлять людей в космос на коммерческой основе планируют компания SpaceX Илона Маска и Blue Origin, принадлежащая генеральному директору Amazon Джеффу Безосу. В 2019 году американский космический стартап Orion Span объявил о планах создания роскошного космического отеля под названием Aurora Station, который планируется запустить в 2022 году. В отеле смогут разместиться 12 человек.