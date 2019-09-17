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Космос

Каким будет первый космический круизный лайнер (спойлер: с барами, кино и баскетболом)

17 сентября 2019
Фон Браун
Фото: The Gateway Foundation
Фон Браун
Фото: The Gateway Foundation
Фон Браун
Фото: The Gateway Foundation
Фон Браун
Фото: The Gateway Foundation
Новинку сулят отправить в космос уже через несколько лет!

Калифорнийская компания The Gateway Foundation преставила планы строительства станции «Фон Браун», которая станет первым орбитальным круизным лайнером на орбите.

Согласно цифровому видео и изображениям, выпущенным Gateway Foundation, станция-кольцо будет собрана из 24 модулей.

Тим Алаторре, старший проектировщик в Gateway Foundation, сообщил, что вращающееся колесо создаст гравитацию, равную по силе лунной, то есть в шесть раз слабее земной. 

На космическом лайнере смогут разместиться 352 человека (а максимальная вместимость – 450 человек).

Алаторре заявил, что эстетика отеля была откликом на фильм Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея»: «Я думаю, что цель Кубрика состояла в том, чтобы подчеркнуть разрыв между технологиями и человечеством, и поэтому он целенаправленно сделал станции и корабли очень стерильными, чистыми и чуждыми», – говорит он.

Вместо этого Алаторре хотел принести кусочек земли в космос. Для постояльцев космического отеля приготовили много развлечений. В гостинице будут работать бары, рестораны, кинотеатр, желающие смогут воспользоваться площадкой для игры в баскетбол, батутом, предусмотрено и скалолазание с низкой гравитацией. В залах будут устраивать концерты и семинары. 

В Gateway Foundation утверждают, что отдых на станции будет максимально экологичным.

«На станции не будет воды, мусора или отходов, которые будут выброшены, все будет переработано, повторно использовано, сохранено, преобразовано в какую-либо другую форму», – уверяет Алаторре.

Наземное строительство по проекту Gateway Foundation должно начаться 1 октября 2019 года. Компания планирует, что первые туристы посетят отель в 2025 году. О возможной стоимости билетов на «Фон Браун» пока не сообщается.

«Фон Браун» – это не первый масштабный проект в области космического туризма. Отправлять людей в космос на коммерческой основе планируют компания SpaceX Илона Маска и Blue Origin, принадлежащая генеральному директору Amazon Джеффу Безосу. В 2019 году американский космический стартап Orion Span объявил о планах создания роскошного космического отеля под названием Aurora Station, который планируется запустить в 2022 году. В отеле смогут разместиться 12 человек.

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