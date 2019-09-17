Каким будет первый космический круизный лайнер (спойлер: с барами, кино и баскетболом)

Калифорнийская компания The Gateway Foundation преставила планы строительства станции «Фон Браун», которая станет первым орбитальным круизным лайнером на орбите.

Согласно цифровому видео и изображениям, выпущенным Gateway Foundation, станция-кольцо будет собрана из 24 модулей.

Тим Алаторре, старший проектировщик в Gateway Foundation, сообщил, что вращающееся колесо создаст гравитацию, равную по силе лунной, то есть в шесть раз слабее земной.

На космическом лайнере смогут разместиться 352 человека (а максимальная вместимость – 450 человек).

Алаторре заявил, что эстетика отеля была откликом на фильм Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея»: «Я думаю, что цель Кубрика состояла в том, чтобы подчеркнуть разрыв между технологиями и человечеством, и поэтому он целенаправленно сделал станции и корабли очень стерильными, чистыми и чуждыми», – говорит он.

Вместо этого Алаторре хотел принести кусочек земли в космос. Для постояльцев космического отеля приготовили много развлечений. В гостинице будут работать бары, рестораны, кинотеатр, желающие смогут воспользоваться площадкой для игры в баскетбол, батутом, предусмотрено и скалолазание с низкой гравитацией. В залах будут устраивать концерты и семинары.