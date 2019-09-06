Сегодняшний Марс представляет из себя холодную и негостеприимную пустыню. Но такие черты, как сухие русла рек или минералы, которые могли образоваться только при наличии воды, однозначно указывают: когда-то планета имела плотную атмосферу, в которой сохранялось достаточно тепла, чтобы вода текла по марсианской поверхности.

«Мы знаем, что на Марсе была атмосфера, знаем, что там текла вода», – говорит Тимоти Ливингуд из Университета Мэриленда, уточнив, что учёные не могут точно установить, когда это происходило.

Один из способов оценить, какой была изначальная атмосфера Марса, – посмотреть на изотопы кислорода. Изотопы являются разновидностями элемента с различной массой из-за количества нейтронов в атомном ядре. Более легкие изотопы уходят в космос быстрее, чем более тяжелые изотопы, поэтому атмосфера, которая остается на планете, постепенно обогащается более тяжелым изотопом.

Проблема состоит в том, что измерения соотношения 18O/16O на Марсе были непоследовательными: различные миссии разными приборами измеряли разные соотношения.

Новый способ, примененный учеными, показывает соотношение изотопов, изменяющееся в той или иной точке планеты в течение дня, а не сравнивает отдельные показатели, полученных с разных устройств без привязки ко времени и месту.

Поскольку марсианская атмосфера в основном состоит из углекислого газа (CO2), команда наблюдала за изотопами кислорода, связанными с атомами углерода в молекуле CO2.

Новая работа поможет исследователям уточнить свои оценки древней марсианской атмосферы.