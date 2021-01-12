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Космос

Камера HiRISE сняла самый крупный каньон Солнечной системы

National Geographic Россия
12 января 2021
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Фото: uahirise.org
Ученые поделились снимком одного из участков Долины Маринер.

Сотрудники миссии Mars Reconnaissance Orbiter — многофункциональной автоматической межпланетной станции, исследующей Марс — представили свой снимок дня. Он сделан камерой High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), которая является самым большим телескопом, отправленным в глубокий космос.

На снимке изображен каньон Титона, который является частью Долины Маринер — самой крупной системы каньонов в Солнечной системе. Долина Маринер превышает знаменитый Большой каньон в 10 раз по длине, примерно в 20 — по ширине и в 7 — по глубине.

Ученые до сих пор обсуждают возможные сценарии образования Долины Маринер. Одно из возможных объяснений появления системы каньонов связано с меняющимся углом наклона Красной планеты. Мы знаем, что наклон оси Марса не так стабилен, как у Земли, и колебался от более 60 градусов до менее 10 в далёком прошлом.

Более высокий наклон мог спровоцировать частичное таяние некоторого количества водяного льда Марса, но эта теория ещё не доказана. По словам ученых, наш лучший шанс узнать это — найти груды льда, пыли, ила или песка, которые накапливались в течение многих циклов изменения наклона.

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NASA На этой карте Долины Маринер отмечен участок, сфотографированный станцией Mars Reconnaissance Orbiter

Химические, минералогические и изотопные изменения в этих отложениях могут дать ключ к разгадке прошлых изменений климата на планете. Толщина слоёв осадков на Марсе примерно одинакова; они видны с орбиты и представляют собой отпечатки отложений, которые фиксируют множество циклов изменения наклона.

Эти слои отложений представляют собой темные и светлые полосы, которые проходят по диагонали через центр наблюдения на снимке. На фотографии послеобеденный солнечный свет выделяет едва заметные гребни, простирающиеся с востока на запад на склонах, обращенных к востоку.

Дальнейший анализ изображения может определить, действительно ли эти слои фиксируют изменение климата на Марсе, вызванное древним углом наклона.

Узнайте, какой была атмосфера Марса миллиарды лет назад.

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