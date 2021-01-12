Камера HiRISE сняла самый крупный каньон Солнечной системы

Сотрудники миссии Mars Reconnaissance Orbiter — многофункциональной автоматической межпланетной станции, исследующей Марс — представили свой снимок дня. Он сделан камерой High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), которая является самым большим телескопом, отправленным в глубокий космос.

На снимке изображен каньон Титона, который является частью Долины Маринер — самой крупной системы каньонов в Солнечной системе. Долина Маринер превышает знаменитый Большой каньон в 10 раз по длине, примерно в 20 — по ширине и в 7 — по глубине.

Ученые до сих пор обсуждают возможные сценарии образования Долины Маринер. Одно из возможных объяснений появления системы каньонов связано с меняющимся углом наклона Красной планеты. Мы знаем, что наклон оси Марса не так стабилен, как у Земли, и колебался от более 60 градусов до менее 10 в далёком прошлом.

Более высокий наклон мог спровоцировать частичное таяние некоторого количества водяного льда Марса, но эта теория ещё не доказана. По словам ученых, наш лучший шанс узнать это — найти груды льда, пыли, ила или песка, которые накапливались в течение многих циклов изменения наклона.