«Камера темной энергии» не обнаружила в Солнечной системе 9-ю планету, зато нашла 461 новый объект!

Ученые проекта Исследование темной энергии (Dark Energy Survey — DES) недавно опубликовали результаты своего шестилетнего обзора внешней части Солнечной системы. Помимо сбора данных о сотнях известных объектов, этот обзор выявил 461 ранее необнаруженный объект. Результаты этого исследования могут иметь важное значение для нашего понимания формирования и эволюции Солнечной системы.

В период с 2013 по 2019 годы астрономы DES использовали 4-метровый телескоп Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо (CTIO) в Чили для изучения сотен миллионов галактик, сверхновых и крупномасштабной структуры Вселенной.

Хотя их основная цель — измерить ускоряющуюся скорость космического расширения (также известную как постоянная Хаббла) и пространственное распределение темной материи, коллаборация DES также сообщила об открытии отдельных представляющих интерес транснептуновых объектов (ТНО).