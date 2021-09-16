«Камера темной энергии» не обнаружила в Солнечной системе 9-ю планету, зато нашла 461 новый объект!
Ученые проекта Исследование темной энергии (Dark Energy Survey — DES) недавно опубликовали результаты своего шестилетнего обзора внешней части Солнечной системы. Помимо сбора данных о сотнях известных объектов, этот обзор выявил 461 ранее необнаруженный объект. Результаты этого исследования могут иметь важное значение для нашего понимания формирования и эволюции Солнечной системы.
В период с 2013 по 2019 годы астрономы DES использовали 4-метровый телескоп Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо (CTIO) в Чили для изучения сотен миллионов галактик, сверхновых и крупномасштабной структуры Вселенной.
Хотя их основная цель — измерить ускоряющуюся скорость космического расширения (также известную как постоянная Хаббла) и пространственное распределение темной материи, коллаборация DES также сообщила об открытии отдельных представляющих интерес транснептуновых объектов (ТНО).
Коллаборация DES уже публиковала данные по ТНО за четыре года работы. Тогда транснептуновых объектов насчиталось 316. Теперь ученые разработали новые методы машинного обучения для поиска ТНО и произвела ряд алгоритмических изменений. Они также переработали каталог и увеличили количество задействованных вычислительных мощностей. По словам Бернардинелли, четырехлетний обзор был своего рода репетицией шестилетнего.
Транснептуновые объекты образуют пояс Койпера, рассеянный диск и облако Оорта. Они являются остатками от образования Солнечной системы. Текущее орбитальное распределение этих объектов является результатом миграции планет-гигантов на их текущие орбиты. Во время миграции они выбросили эти объекты в транснептуновый регион.
«Мы можем использовать эти объекты, чтобы попытаться проследить эту историю. Собирая данные о сотнях этих объектов, мы можем задавать всевозможные вопросы, например: „Как быстро мигрировал Нептун?“ (наши данные отдают предпочтение более медленной миграции) или „Скрывается ли девятая планета на окраине Солнечной системы?“ (наши данные не показывают ожидаемого сигнала, но это не означает, что мы исключаем идею Планеты 9)», — пишут исследователи.
Короче говоря, проведя перепись ТНО и ограничив их орбитальную динамику, астрономы смогут по-новому взглянуть на то, как наша Солнечная система формировалась и развивалась миллиарды лет назад. Эти знания могут также дать представление о том, как возникают пригодные для жизни системы.