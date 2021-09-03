«Камера темной энергии» получила детальное изображение одной из ярчайших галактик южного полушария

На расстоянии 12 миллионов световых лет от нас находится необычная линзовидная галактика Центавр А с активной сверхмассивной дырой в ее центре.

Камера темной энергии (DECam), установленная на четырехметровом телескопе Виктора М. Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили, недавно получила новое изображение этой галактики, позволившее в мельчайших деталях рассмотреть некоторые ее особенности.

Мы смотрим на галактику сбоку, а это значит, что мы не можем видеть сам галактический центр. Кроме того, Центавр А покрыт пылью — на изображении это темные полосы, обвивающие галактику снаружи. Искажение также заметно в диске и в магнитных полях галактики. Эти характеристики являются свидетельством жестокого прошлого — столкновения с другой галактикой — оставившего свой след на Центавре А.

Это событие имело и другие последствия. Галактическое столкновение с меньшей спиральной галактикой вызвало вспышку звездообразования, которая продолжается до сих пор. На новом изображении есть свидетельства этого в виде свечения красных водородных облаков и голубом свечении молодых звезд, видимых вокруг толстых пылевых полос.