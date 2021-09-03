«Камера темной энергии» получила детальное изображение одной из ярчайших галактик южного полушария
На расстоянии 12 миллионов световых лет от нас находится необычная линзовидная галактика Центавр А с активной сверхмассивной дырой в ее центре.
Камера темной энергии (DECam), установленная на четырехметровом телескопе Виктора М. Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили, недавно получила новое изображение этой галактики, позволившее в мельчайших деталях рассмотреть некоторые ее особенности.
Мы смотрим на галактику сбоку, а это значит, что мы не можем видеть сам галактический центр. Кроме того, Центавр А покрыт пылью — на изображении это темные полосы, обвивающие галактику снаружи. Искажение также заметно в диске и в магнитных полях галактики. Эти характеристики являются свидетельством жестокого прошлого — столкновения с другой галактикой — оставившего свой след на Центавре А.
Это событие имело и другие последствия. Галактическое столкновение с меньшей спиральной галактикой вызвало вспышку звездообразования, которая продолжается до сих пор. На новом изображении есть свидетельства этого в виде свечения красных водородных облаков и голубом свечении молодых звезд, видимых вокруг толстых пылевых полос.
Близость и яркость Центавра A делают ее одним из наиболее изученных объектов в ночном небе южного полушария. С момента ее открытия в 1826 году ученые тщательно изучили галактику с помощью множества различных телескопов, обнаружив множество интересных особенностей.
Радиотелескопы показывают колоссальную струю материи, извергающуюся из сердца галактики. Эта струя ускоряется почти до половины скорости света сверхмассивной черной дырой в центре Центавра A, а ее яркие излучения в радиоволнах делают эту галактику одним из самых заметных радиоисточников в ночном небе.
В июле 2021 года телескоп Event Horizon создал изображение струи, запускающейся с черной дыры в Центавре А, масса которой в 55 миллионов раз превышает массу Солнца.
Центавр A — надежная цель для астрономов-любителей в южном полушарии, поскольку она хорошо видна в бинокль или небольшой телескоп, пишут исследователи.