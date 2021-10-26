Кажется, ученые нашли первую в истории экстропланету. Что это такое?

Потенциальная экстропланета, получившая название M51-ULS-1b, находится на расстоянии 28 миллионов световых лет в спиральной галактике Мессье 51 (M51), также известной как галактика Водоворот. Это открытие может быть лишь верхушкой айсберга возможностей для поиска многих других планет за пределами Млечного Пути. До этого экзопланеты находили лишь в нашей Галактике.

Астрономы использовали рентгеновскую обсерваторию NASA «Чандра» (Chandra) и телескоп XMM-Newton Европейского космического агентства (ESA). Исследователи изучили три галактики за пределами Млечного Пути в поисках рентгеновских двойных звезд. Это пары звезд, расположенные так близко друг к другу, что одна из них перекачивает и накапливает материал другой, в результате чего возникает рентгеновское излучение. Небольшой размер звезд может предполагать полное или почти полное затмение рентгеновского излучения в результате внешнего воздействия.

Помимо M51, взор ученых упал на галактику Вертушка и галактику Сомбреро, которые также были открыты французским астрономом Шарлем Мессье.

Из этих наблюдений исследователи извлекли 2624 рентгеновских кривых блеска двойных звезд и приступили к поискам рентгеновских затмений. Однако из тысячи сигналов только один соответствовал тому, что искала команда. Это была сверхъяркая рентгеновская двойная система под названием M51-ULS-1, состоящая из сверхплотного небольшого объекта (неясно, черная дыра это или нейтронная звезда) и массивного спутника – вероятно, звезды главной последовательности спектрального класса В.