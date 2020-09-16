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Космос

Кислоты могли уничтожить свидетельства существования жизни на Марсе

National Geographic Россия
16 сентября 2020
Perseverance
Ровер Perseverance на поверхности Марса в представлении художника
Фото: NASA
Возможно, останки органики на планете мы так и не найдем.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Journal Scientific Reports, кислотные жидкости, существовавшие в прошлом на марсианской поверхности, могли уничтожить практически все биологические доказательства, которые были скрыты в богатых железом глиняных образованиях Марса.

Исследователи провели моделирование с использованием глины и аминокислот, чтобы сделать выводы о вероятной деградации биологического материала на Марсе. Для этого им понадобилось создать уникальную модель марсианской поверхности.

Глинистые поверхностные почвы планеты представляют для науки особый интерес. Глина защищает молекулярный органический материал внутри. Но присутствие кислоты на поверхности в прошлом поставило под сомнение способность глины сохранить доказательства ранее существовавшей на планете жизни. Согласно созданной модели сейчас глина на Марсе имеет определенную внутреннюю структуру, напоминающую слои.

В них могут сохраниться доказательства биологической жизни — липиды, нуклеиновые кислоты, пептиды и другие биологические полимеры. В лаборатории ученые пытались сохранить в «марсианской глине» аминокислоту глицин после воздействия на нее предполагаемых кислых жидкостей.

«Мы использовали глицин, потому что он может быстро разлагаться в условиях окружающей среды на планете. Это идеальный информатор, способный рассказать нам, что происходило внутри наших экспериментов», — Альберто Фэйрен, соавтор исследования.

После длительного воздействия ультрафиолетового излучения, имитировавшего излучение Солнца на поверхности Марса, была обнаружена фотодеградация глицина, внедренного в глину. Оказалось, что воздействие кислых жидкостей стирает межслоевое пространство, превращая его в гелеобразный кремнезем.

«Когда глины подвергаются воздействию кислых жидкостей, слои разрушаются, и органическое вещество не может быть сохранено. Наши результаты в этой статье объясняют, почему поиск органических соединений на Марсе настолько труден», — Альберто Фэйрен.

Узнайте, как и почему российско-американская миссия вскоре будет искать жизнь на Венере.

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