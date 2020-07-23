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Космос

Китай отправил в космос зонд для изучения Марса

National Geographic Россия
23 июля 2020
Tianwen-1
Фото: YouTube
Запуск первой в истории страны миссии по исследованию Красной планеты прошел успешно.

23 июля Китай запустил зонд «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу») с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Запуск состоялся с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.

Ожидается, что зонд достигнет Марса через семь месяцев. Миссия предполагает выход на орбиту Красной планеты, посадку и перемещение по его поверхности. Первые данные зонд сможет передать на Землю в 2021 году. 

Среди задач миссии – картирование морфологии и геологической структуры планеты, изучение характеристик поверхностного слоя и распределения водяного льда в нем, анализ состава материалов поверхности, измерение параметров ионосферы планеты, электромагнитного и гравитационного полей и получение информации о климате Марса.

Руководитель миссии Оуян Цзыюаня отмечал, что основной задачей аппарата станет обнаружение возможных признаков жизни на планете. Исследователи также надеются понять, могут ли условия на планете измениться так, чтобы она стала пригодной для жизни людей.

Космический аппарат был разработан Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASC) и управляется Национальным центром космических наук (NSSC) в Пекине. Посадка спускаемого аппарата с марсоходом будет осуществляться с использованием парашютов и двигателей, замедляющих падение, а также надувных подушек, смягчающих посадку. 

Китайская программа исследования Марса стартовала в 2009 году в сотрудничестве с Россией. Однако после неудачного запуска в 2012 году аппарата «Фобос-Грунт», который должен был доставить к Марсу китайский орбитальный аппарат «Инхо-1», Китай запустил собственную марсианскую программу. 

Несколько дней назад первую в истории государства миссию к Марсу успешно запустили в ОАЭ. 

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