Китай отправил в космос зонд для изучения Марса

Руководитель миссии Оуян Цзыюаня отмечал, что основной задачей аппарата станет обнаружение возможных признаков жизни на планете. Исследователи также надеются понять, могут ли условия на планете измениться так, чтобы она стала пригодной для жизни людей.

Космический аппарат был разработан Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASC) и управляется Национальным центром космических наук (NSSC) в Пекине. Посадка спускаемого аппарата с марсоходом будет осуществляться с использованием парашютов и двигателей, замедляющих падение, а также надувных подушек, смягчающих посадку.

Китайская программа исследования Марса стартовала в 2009 году в сотрудничестве с Россией. Однако после неудачного запуска в 2012 году аппарата «Фобос-Грунт», который должен был доставить к Марсу китайский орбитальный аппарат «Инхо-1», Китай запустил собственную марсианскую программу.

Несколько дней назад первую в истории государства миссию к Марсу успешно запустили в ОАЭ.