Китай хочет опередить США в отправке людей на Марс

В 2017 году Дональд Трамп дал NASA указание высадить людей на Марс к 2033 году. Дата была официально закреплена в Законе о разрешении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, который предусматривал финансирование организации.

В своей книге «Миссия на Марс: новая эра открытий марсоходов и космических кораблей на Красной планете» геолог Ларри Крамплер утверждает, что в реальности такая цель вряд ли достижима. Он ссылается на отчет Института оборонного анализа за 2019 год, в котором говорится, что «дата отправления орбитальной миссии на Марс к 2033 году невозможна при любых бюджетных сценариях и графиках разработки и испытаний технологий». В том же отчете отмечается, что 2035 год более вероятен для исторического полета, если годовой бюджет американского космического ведомства будет увеличен, но даже в этом случае вероятны осложнения и задержки.

Доктор Крамплер, который работал с NASA в рамках миссий агентства по исследованию планет, написал: «Более того, разработка, вероятно, повлияет на запланированные лунные миссии и потребует менее строгих требований к здоровью человека – другими словами, будет более опасной».

Согласно документу Института оборонного анализа, такая миссия могла бы быть осуществлена ​​с большей вероятностью в 2037 году, а 2039 год был бы наиболее реалистичным из-за вероятных проблем с бюджетом в ходе ее разработки.