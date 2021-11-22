Китай хочет опередить США в отправке людей на Марс

В 2017 году Дональд Трамп дал NASA указание высадить людей на Марс к 2033 году. Дата была официально закреплена в Законе о разрешении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, который предусматривал финансирование организации.
В своей книге «Миссия на Марс: новая эра открытий марсоходов и космических кораблей на Красной планете» геолог Ларри Крамплер утверждает, что в реальности такая цель вряд ли достижима. Он ссылается на отчет Института оборонного анализа за 2019 год, в котором говорится, что «дата отправления орбитальной миссии на Марс к 2033 году невозможна при любых бюджетных сценариях и графиках разработки и испытаний технологий». В том же отчете отмечается, что 2035 год более вероятен для исторического полета, если годовой бюджет американского космического ведомства будет увеличен, но даже в этом случае вероятны осложнения и задержки.
Доктор Крамплер, который работал с NASA в рамках миссий агентства по исследованию планет, написал: «Более того, разработка, вероятно, повлияет на запланированные лунные миссии и потребует менее строгих требований к здоровью человека – другими словами, будет более опасной».
Согласно документу Института оборонного анализа, такая миссия могла бы быть осуществлена с большей вероятностью в 2037 году, а 2039 год был бы наиболее реалистичным из-за вероятных проблем с бюджетом в ходе ее разработки.
Как утверждает Express News, тогда как NASA уже сталкивается с проблемами финансирования своих многочисленных миссий, в Китае готовы выделять любые требующиеся средства для того, чтобы опередить США в освоении Марса. Сообщается, что CNSA полно решимости отправить людей на Марс к 2033 году в рамках миссии под названием Space Race 2.0.
Более того, Space Race 2.0. будет только началом «масштабного освоения Марса» Китаем. 2035, 2037, 2041 и 2043 годы должны стать датами для новых китайских миссий на Красную планету.
В 2021 году Китай успешно реализовал важный шаг на пути к освоению Марса. 15 мая на поверхности Красной планеты в рамках миссии «Тяньвэнь-1» успешно высадился первый китайский марсоход «Чжужун».
В задачи миссии входят картирование морфологии и геологической структуры планеты, изучение характеристик поверхностного слоя и распределения водяного льда в нём, анализ состава материалов поверхности, измерение параметров ионосферы планеты и многое другое.
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