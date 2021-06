Китай отправил трех астронавтов на собственную космическую станцию

Они проведут в космосе три месяца.

Китайское национальное космическое управление (CSNA) 17 июня успешно провело запуск ракеты типа Long March-2F Y12, которая доставила пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-12» к модулю «Тяньхэ» («Гармония небес»). «Тяньхэ» – основной модуль новой китайской орбитальной станции «Тяньгун» («Небесный дворец»). В его состав входят приборно-агрегатный, жилой и стыковочный отсеки.

Если все пойдет по плану, трио астронавтов проведет три месяца на борту «Тяньхэ», чтобы помочь в разработке технологий и систем проекта. Это первая космическая миссия Китая с экипажем с 2016 года.

«Для нас большая честь возглавить серию пилотируемых миссий по строительству космической станции. Мы не только сделаем основной модуль нашим космическим домом, но и проведем ряд проверок ключевых технологий. Нас ждет много трудных задач», – Не Хайшенг, старший член экипажа.

Запуск «Шэньчжоу-12» – это всего лишь третий из планируемых 11 запусков, которые потребуются для строительства новой космической станции. Ожидается, что создание «Небесного дворца» будет завершено к концу 2022 года.

