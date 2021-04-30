Китай отправил в космос базовый модуль своей орбитальной станции: видео
29 апреля 2021 года в 06:23 мск с космодрома Вэньчан на острове Хайнань стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-5В». Через несколько минут от нее успешно отстыковался модуль «Тяньхэ».
Он станет основным для новой китайской орбитальной станции – уже третьей. Две предыдущие были одномодульными. Все они носят название «Тяньгун» (Tiangong), что переводится как «Небесный дворец».
Модуль «Тяньхэ» (Tianhe, «Небесная гармония») – базовый. В его состав входят приборно-агрегатный, жилой и стыковочный отсеки. Он имеет два узла для пристыковки новых модулей и три – для стыковок с космическими кораблями. С массой 22,5 тонны, длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра он стал крупнейшим космическим аппаратом, созданным в КНР.
Today's successful launch of the core module #Tianhe marks that #China #spacestation construction has entered the full implementation stage. It will sit at the center of a T-shaped space station Tiangong, which also has a lab capsule on each side. pic.twitter.com/aQAxqYWxG9— Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) April 29, 2021
В готовом виде станция будет весить около 90 тонн (для сравнения: масса МКС составляет 420 тонн). Согласно китайской космической программе, «Тяньгун-3» прослужит около 10 лет. Она сможет принимать трех космонавтов на срок до полугода.
Для того, чтобы смонтировать все узлы станции, в том числе лабораторные отсеки, потребуется еще не менее 11 запусков, которые должны состояться до конца 2022 года, однако первые космонавты прибудут сюда уже в июне 2021 года корабле «Шэньчжоу-12» (Shenzhou-12).
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