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Космос

Китай отправил в космос базовый модуль своей орбитальной станции: видео

Анастасия Баринова
30 апреля 2021
Launch_of_Tianhe_Core_Module_2_(Cropped).jpg
Фото: China News Service/Wikipedia
Tianhe_before_launch_04.png
«Тяньхэ» перед запуском
Фото: Wikipedia
Это крупнейший космический аппарат, созданный Китаем.

29 апреля 2021 года в 06:23 мск с космодрома Вэньчан на острове Хайнань стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-5В». Через несколько минут от нее успешно отстыковался модуль «Тяньхэ». 

Он станет основным для новой китайской орбитальной станции – уже третьей. Две предыдущие были одномодульными. Все они носят название «Тяньгун» (Tiangong), что переводится как «Небесный дворец». 

Модуль «Тяньхэ» (Tianhe, «Небесная гармония») – базовый. В его состав входят приборно-агрегатный, жилой и стыковочный отсеки. Он имеет два узла для пристыковки новых модулей и три – для стыковок с космическими кораблями. С массой 22,5 тонны, длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра он стал крупнейшим космическим аппаратом, созданным в КНР. 

В готовом виде станция будет весить около 90 тонн (для сравнения: масса МКС составляет 420 тонн). Согласно китайской космической программе, «Тяньгун-3» прослужит около 10 лет. Она сможет принимать трех космонавтов на срок до полугода. 

Для того, чтобы смонтировать все узлы станции, в том числе лабораторные отсеки, потребуется еще не менее 11 запусков, которые должны состояться до конца 2022 года, однако первые космонавты прибудут сюда уже в июне 2021 года корабле «Шэньчжоу-12» (Shenzhou-12). 

Узнайте о других достижениях китайской космической программы.

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