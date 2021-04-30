Китай отправил в космос базовый модуль своей орбитальной станции: видео

Он станет основным для новой китайской орбитальной станции – уже третьей. Две предыдущие были одномодульными. Все они носят название «Тяньгун» (Tiangong), что переводится как «Небесный дворец».

Модуль «Тяньхэ» (Tianhe, «Небесная гармония») – базовый. В его состав входят приборно-агрегатный, жилой и стыковочный отсеки. Он имеет два узла для пристыковки новых модулей и три – для стыковок с космическими кораблями. С массой 22,5 тонны, длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра он стал крупнейшим космическим аппаратом, созданным в КНР.