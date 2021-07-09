Китай планирует запустить комплекс 900-тонных ракет, чтобы оттолкнуть астероид Бенну

Эксперты Национального центра космической науки Китая обнародовали план запуска в космос комплекса ракет для того, чтобы оттолкнуть Бенну подальше от Земли. Этот астероид шириной 492 метра классифицирован как потенциально опасный. Ученые предсказали, что вероятность его столкновения с Землей составляет 1 к 2700.

Китайское моделирование предполагает, что одновременный удар 23 ракет «Long March 5», каждая весом около 900 тонн, может сбить Бенну с курса на девять тысяч километров. Это в 1,4 раза больше радиуса Земли и должно обезопасить нашу планету от столкновения.