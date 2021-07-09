Китай планирует запустить комплекс 900-тонных ракет, чтобы оттолкнуть астероид Бенну

Эксперты Национального центра космической науки Китая обнародовали план запуска в космос комплекса ракет для того, чтобы оттолкнуть Бенну подальше от Земли. Этот астероид шириной 492 метра классифицирован как потенциально опасный. Ученые предсказали, что вероятность его столкновения с Землей составляет 1 к 2700.
Китайское моделирование предполагает, что одновременный удар 23 ракет «Long March 5», каждая весом около 900 тонн, может сбить Бенну с курса на девять тысяч километров. Это в 1,4 раза больше радиуса Земли и должно обезопасить нашу планету от столкновения.
Чтобы сбить такой астероид, как Бенну, с его первоначального курса, потребуется значительное количество кинетической энергии. Хотя использование ядерных взрывов может показаться очевидным выбором для таких усилий, такой подход сопряжен с риском разрушения цели на отдельные куски, которые также могут столкнуться с Землей.
Однако, как пояснил доктор Ли, Землю «можно будет защитить от крупных астероидов безъядерными методами в течение десяти лет». По словам команды, ракета Long March 5 потребует минимальных модификаций, таких как добавление маневрирующих двигателей, чтобы ее можно было перепрофилировать для миссии по отражению астероидов.
Китай — не единственная держава, которая готовится отклонить астероиды, которые потенциально могут столкнуться с Землей. HAMMER — сокращение от «Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response» — это концептуальное исследование США, посвященное изучению эффективности использования космического корабля в качестве кинетического или ядерного удара по астероиду.
Моделирование NASA показало, что может потребоваться 34-53 удара HAMMER, чтобы адекватно отклонить Бенну на другой курс.
Дата возможного падения находится в рамках 2169 и 2199 года. При падении его скорость составит 12,86 км/с. NASA назвала этот астероид наиболее потенциально опасным для Земли объектом.
В 2016 году к Бенну был отправлен космический зонд OSIRIS-REx. Аппарат достиг небесного тела в начале декабря 2018 года, осуществил съемку и собрал образцы с поверхности. В мае зонд отправился к Земле, которой должен достигнуть через два года.