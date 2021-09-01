Китай представил план по освоению космоса. Он напоминает сюжет научно-фантастического романа

Национальный фонд естественных наук Китая (NSFC) объявил о новом пятилетнем плане развития космической отрасли страны. В нем говорится о планах создания на орбите «мегаструктуры» шириной более километра, включая солнечные электростанции, туристические комплексы, заправочные станции и даже горнодобывающее предприятие на астероиде.
Китайское правительство заявило, что существует «острая необходимость» в мегапроектах в космосе, для которых потребуются сверхбольшие космические аппараты, чтобы удерживать их на орбите.
Первым проектом такого типа будет солнечная электростанция на высокой орбите шириной около полутора километров, которая будет передавать электроэнергию на базовую станцию в Китае. Проект планируется реализовать между 2035 и 2050 годами.
Для реализации проекта недавно был открыт исследовательский центр по изучению космической солнечной энергии. Мегаваттная установка должна будет использовать микроволны для передачи энергии на Землю.
Другие департаменты работают над новым проектом орбитального телескопа. Планируется, что у него будет массивная апертура в 10 метров, что более чем в два раза больше космического телескопа Джеймса Уэбба.
У Китая уже есть собственная космическая станция «Тяньгун», которая начала работу в этом году. В ближайшие годы Китай планирует постепенно увеличить ее размеры за счет новых исследовательских модулей и даже телескопа.
Пока неизвестно, станет ли «Тяньгун» основой для более широкой орбитальной платформы или в будущем будет запущен новый объект. NSFC не раскрывает никаких конкретных подробностей мегаструктур.
План был опубликован в виде раскрывающего рекомендации для исследователей о том, как получить доступ к финансированию. Он побуждает ученых сосредоточиться на реализации этих крупномасштабных проектов.
Одной из главных задач, которую поставили перед проектировщиками, станет поиск возможностей для минимизации веса космических кораблей и разработка легких, но надежных материалов.
«В связи с быстрым развитием космических технологий и растущим спросом на космические миссии, традиционные методы производства, развертывания и запуска космических аппаратов оказались неспособны удовлетворить существующие потребности. Технологии сборки в космосе могут эффективно адаптироваться к сборке больших космических конструкций, улучшать характеристики космических аппаратов и снижать эксплуатационные расходы.
Это позволит создавать стационарные структуры, такие как космическая инфраструктура, заправочные станции, объекты космического производства, комплексы космического туризма и космические корабли на станциях добычи астероидов», — говорится в отчете.
Ожидается, что правительство Китая выделит около 2,3 миллиона долларов на пять исследовательских проектов, посвященных изучению больших структур на орбите и способов их реализации.