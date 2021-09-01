Китай представил план по освоению космоса. Он напоминает сюжет научно-фантастического романа

Национальный фонд естественных наук Китая (NSFC) объявил о новом пятилетнем плане развития космической отрасли страны. В нем говорится о планах создания на орбите «мегаструктуры» шириной более километра, включая солнечные электростанции, туристические комплексы, заправочные станции и даже горнодобывающее предприятие на астероиде.

Китайское правительство заявило, что существует «острая необходимость» в мегапроектах в космосе, для которых потребуются сверхбольшие космические аппараты, чтобы удерживать их на орбите.

Первым проектом такого типа будет солнечная электростанция на высокой орбите шириной около полутора километров, которая будет передавать электроэнергию на базовую станцию в Китае. Проект планируется реализовать между 2035 и 2050 годами.

Для реализации проекта недавно был открыт исследовательский центр по изучению космической солнечной энергии. Мегаваттная установка должна будет использовать микроволны для передачи энергии на Землю.