Китай присмотрел площадку для крупнейшего в мире телескопа

Китайские специалисты обнаружили, что один из участков на Тибетском плато перспективен в качестве площадки для постройки огромного телескопа следующего поколения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, и в своей статье авторы подчеркивают, что на планете осталось очень мало мест, куда этот самый телескоп можно поставить.
На таких участках не только нужен хороший обзор неба; благоприятная погода и чистый воздух тоже не должны быть там редкостью. Кроме того, важны доступность и политическая стабильность государства. Подходящее по всем параметрам место находится на вершине горы Сайшитенг (Saishiteng) недалеко от города Лэнху в китайской провинции Цинхай. Возможные высоты для размещения телескопа – от 4200 до 4500 метров над уровнем моря.
Местность в районе Лэнху заинтересовала ученых после изучения климатических карт. Город ежегодно получает 3500 часов солнечного света, в его атмосфере почти нет пыли, облачности и водяного пара. Установив специальную аппаратуру, специалисты подтвердили все данные.
Они подчеркивают, что здесь царит сухой климат, и большую часть года (70%) небо свободно от облаков. Плюсом являются стабильная погода и отсутствие сильных перепадов температур. И, наконец, вероятность появления крупных искусственных источников света в будущем оценена как крайне низкая. С учетом всех параметров это лучшая площадка для телескопа во всем Китае.
Поиски подходящего места велись на протяжении трех лет: Китай давно заявил о желании иметь у себя телескоп мирового класса. Он будет иметь самую большую апертуру в мире: 30 метров.