Китай присмотрел площадку для крупнейшего в мире телескопа

Китайские специалисты обнаружили, что один из участков на Тибетском плато перспективен в качестве площадки для постройки огромного телескопа следующего поколения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, и в своей статье авторы подчеркивают, что на планете осталось очень мало мест, куда этот самый телескоп можно поставить.

На таких участках не только нужен хороший обзор неба; благоприятная погода и чистый воздух тоже не должны быть там редкостью. Кроме того, важны доступность и политическая стабильность государства. Подходящее по всем параметрам место находится на вершине горы Сайшитенг (Saishiteng) недалеко от города Лэнху в китайской провинции Цинхай. Возможные высоты для размещения телескопа – от 4200 до 4500 метров над уровнем моря.