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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Космос

Китай присмотрел площадку для крупнейшего в мире телескопа

Анастасия Баринова
20 августа 2021
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Фото: NASA
Он может быть построен на Тибетском плато.

Китайские специалисты обнаружили, что один из участков на Тибетском плато перспективен в качестве площадки для постройки огромного телескопа следующего поколения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, и в своей статье авторы подчеркивают, что на планете осталось очень мало мест, куда этот самый телескоп можно поставить.

На таких участках не только нужен хороший обзор неба; благоприятная погода и чистый воздух тоже не должны быть там редкостью. Кроме того, важны доступность и политическая стабильность государства. Подходящее по всем параметрам место находится на вершине горы Сайшитенг (Saishiteng) недалеко от города Лэнху в китайской провинции Цинхай. Возможные высоты для размещения телескопа – от 4200 до 4500 метров над уровнем моря.

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Licai Deng/Nature

Местность в районе Лэнху заинтересовала ученых после изучения климатических карт. Город ежегодно получает 3500 часов солнечного света, в его атмосфере почти нет пыли, облачности и водяного пара. Установив специальную аппаратуру, специалисты подтвердили все данные.

Они подчеркивают, что здесь царит сухой климат, и большую часть года (70%) небо свободно от облаков. Плюсом являются стабильная погода и отсутствие сильных перепадов температур. И, наконец, вероятность появления крупных искусственных источников света в будущем оценена как крайне низкая. С учетом всех параметров это лучшая площадка для телескопа во всем Китае.

Поиски подходящего места велись на протяжении трех лет: Китай давно заявил о желании иметь у себя телескоп мирового класса. Он будет иметь самую большую апертуру в мире: 30 метров.

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